Londres. Recapturado antigo soldado que fugiu da prisão

O antigo soldado, que tinha fugido de uma cadeia em Londres na quarta-feira, foi recapturado este sábado, anunciaram as autoridades inglesas. Daniel Abed Khalife, de 21 anos, acabou detido em Chiswick, oeste de Londres.







REUTERS/Anna Gordon

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Na quarta-feira o prisioneiro terá escapado envergando o seu uniforme de cozinheiro e escondido debaixo de um camião que entregava comida na cadeia de Wandsworth. A sua fuga desencadeou uma mega caça ao homem envolvendo 150 agentes de contra-terrorismo. Os portos e aeroportos foram colocados em alerta e chegou mesmo a haver atrasos nas viagens com os passageiros a serem alvo de revistas extra.Também a cadeia onde Daniel Khalife cumpria pena foi colocada em isolamento, adiando audiências de outros detidos. O foragido aguarda ainda julgamento por suspeitas de ter colocado uma bomba falsa e ter reunido informação sensível que pode ser útil para terroristas e inimigos do Reino Unido. O jovem rejeita todas as acusações.A sua fuga desencadeou também um forte combate político no Reino Unido. O governo conservador foi acusado dos cortes de financiamento e pessoal que levou a cabo no sistema prisional. Um desinvestimento que terá levado a que Khalife tenha sido mantido numa prisão de segurança média, quando deveria estar numa de segurança máxima, dada a gravidade das acusações de que é alvo.De volta à cadeia, Daniel Khalife espera agora pela data do seu julgamento, marcado para 13 de novembro.