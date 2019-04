Nas suas últimas palavras, Adolf Hitler acusou os seus generais de o terem traído e aceitou que iria ser o homem mais odiado da sua época. Assim foram as últimas palavras do líder nazi, transcritas num livro de memórias de 1957 redigido pelo seu piloto pessoal, Hans Baur. Eu fui o piloto de Hitler já foi publicado há 62 anos, mas voltou a ganhar reconhecimento mediático com a sua reedição em 2013 em Inglês.

No bunker onde o Führer se suicidou em Berlim, Hitler despediu-se de Baur. "Quero despedir-me de ti. Chegou o momento. Os meus generais traíram-me. Os meus soldados não me querem seguir. E eu já não posso continuar", admitiu, citado pela ABC.

O piloto, que fazia parte do círculo íntimo do nazi, foi das poucas pessoas de quem Hitler se despediu. Na obra, conta que o chefe do Partido Nazi vivia aterrorizado de ser capturado vivo pelos russos, tendo preferido matar-se a arriscar ser apanhado pelos soviéticos que estavam a chegar à capital alemã, já no final da Segunda Guerra Mundial. "Podia ficar no bunker mais alguns dias, mas tenho medo que os russos nos atirem gás. Temos extratores, mas não confio neles. Nem quero imaginar o que me fariam os russos se me apanhassem vivo".

Baur revela ainda que no final do segundo conflito mundial foi proposto a vários dirigentes do Partido Nazi que fugissem para a Argentina, para escapar à justiça aliada e à possível violência dos soldados da Rússia, liderada por Estaline. Hitler recusou repetidamente o exílio por não querer sair da Alemanha. "Nem me passa pela cabeça abandonar a Alemanha. Podia ir para Flensburgo [norte da Alemanha], onde o Dönitz [Almiral da marinha nazi] tem o quartel geral, ou para Obersalzberg [casa de férias do nazi na Bavária], mas daqui a umas semanas tinha o mesmo problema que agora".

O político alemão, responsável pela morte de 17 milhões de pessoas durante o Holocausto, ainda tentou convencer o Baur a deixar Berlim para ajudar na defesa da cidade. "Sai daqui (…) Já não preciso de ti. Traz-me bazucas, porque precisamos delas urgentemente para combater. Mas não aterres, atira-as do avião. Eu tenho de ficar aqui para a queda de Berlim, mas tu és mais útil lá fora", ter-lhe-á dito.

Hitler já estava resignado com a sua decisão e o seu papel na história mundial, de acordo com o diário. "Amanhã milhares de pessoas falarão mal de mim, mas esse é o meu destino. Um homem tem de ter a coragem de encarar as consequências".

A 30 de abril de 1945, Adolf Hitler e a sua esposa Eva Braun suicidaram-se. Hans Baur ficou responsável por cremar os corpos para não deixar pistas para os Aliados.

Em troca, recebeu um retrato de Frederico, o Grande (rei da Prússia de 1740 a 1786) avaliado em cerca de 100 mil euros. Amigo próximo de Hitler, Baur ainda foi questionado pelas forças aliadas para sequestrar o nazi durante a guerra, algo que rejeitou terminantemente.