Capa n.º 746

Quando era criança, Glenn Close foi levada da mansão dos avós, no Connecticut, EUA, onde costumava passear de pónei, para um hotel em Caux, na Suíça. Os pais tinham aderido ao movimento evangélico chamado Rearmamento Moral (MRA) e foram enviados como missionários para o Congo. Glenn Close e os dois irmãos ficaram para trás, a viver separados no hotel de montanha, transformado em sede do MRA, e educados sobre os quatro valores absolutos: honestidade, pureza, altruísmo e amor.A todos os membros era exigido a partilha de actos e pensamentos tidos como pecaminosos - sobretudo os de teor sexual -, a entrega total ao caminho de Deus e a reparação dos erros. O grande inimigo era o comunismo. "Penso que compreendo realmente por que razão eles [os pais] foram tão vulneráveis a um grupo como aquele. Não perceberam a devastação que iria causar aos filhos", disse a actriz, de 71 anos, à PeopleTV.