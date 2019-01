No Dia Internacional em Memória às Vitimas do Holocausto, 27 de Janeiro, fomos ao encontro da sobrevivente do Gueto de Kaunas, na Lituânia, e de um campo nazi na Polónia. Zina Liebermann, uma portuguesa de coração e nacionalidade, não esquece o Exército que a libertou: o Vermelho.

A madeixa branca no cabelo escuro nasceu com a liberdade. O sofrimento mudo durante o Holocausto exteriorizou-se no fim do pesadelo sofrido de olhos e alma abertos. Quando a Segunda Guerra fechou as portadas do horror, Zina Kleinman Liebermann tinha 22 anos e a família assassinada. Sobrevivera à chacina. O lema de quem consegue amar sem rancor o que conserva reminiscência da matança nazi, resume-se: " O caminho só tem uma direcção: para a frente. Nunca, nunca, para trás."



Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na integra ou encontre-o na edição em banca a 24 de Janeiro de 2019.