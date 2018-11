Como é que uma cápsula, com um frasquinho de vidro de cianeto partido, resiste 72 anos? E como é possível umas ceroulas do número 2 de Hitler chegarem intactas a um museu? O historiador britânico Roger Moorhouse fez uma verdadeira caça ao tesouro, descobriu peças em museus que se pensava serem mitos, como as ceroulas de Hess, e encontrou outras em leilões – e com todas elas compôs um retrato inédito do regime nacional-socialista.





Em O Terceiro Reich em 100 Objectos – Uma História Material da Alemanha Nazi (ed. Casa das Letras), acompanhamos a sua viagem. "É a história da Alemanha Nazi contada pelos objectos que eles deixaram para trás", afirmou Moorhouse à SÁBADO. Alguns mudaram a história? "O cartão do DAP (Partido Alemão dos Trabalhadores) de Hitler. Ele foi assistir a uma reunião desse movimento obscuro, a pedido do exército, em 1919, e decidiu discursar. O fundador do partido ficou tão impressionado que o convidou para se tornar militante. E aí começou a sua carreira política."Conheça quatro objectos que aparecem no livro e leia ainda a entrevista com o historiador e professor universitário no College of Europe, em Varsóvia.

A Leica de Hoffmann

Não era apenas o fotógrafo da propaganda: Heinrich Hoffmann ajudou Hitler a criar o seu estilo. Nos anos 30, a maior parte dos fotógrafos usava câmaras de chapa, mas a Leica era portátil e resistente. Esta Leica IIIa é de 1935 e foi a primeira a "apontar e disparar". Hoffmann usava-a para os retratos de Hitler, como por exemplo, à frente da Torre Eiffel acabada de conquistar. Esta Leica foi roubada pelos Aliados em 1945, e reapareceu em França nos anos 80.

Caixa de Eva Braun

"Descobri este objecto num leilão. Muitas destas peças surgem assim, mas a vida de um coleccionador não se cruza muito com a de um historiador", diz Moorhouse. O romance de Eva e Hitler começou em 1932, mas raramente eram vistos juntos. A caixa de batons de prata foi um presente com as iniciais EB. Eva era vaidosa, mudava de roupa duas vezes por dia e adorava jóias.

Escova de bigode de Hitler

Levava-a em viagens e era uma ferramenta preciosa para manter o look. O führer sabia da importância da imagem e mesmo quando lhe sugeriram usar pêra, que era algo mais "masculino", Hitler terá dito: "Um dia, o meu bigode vai estar na moda." Feita de osso e com 7 cm, esta escova foi guardada pela governanta, Anni Winter. Como refere o autor do livro, não se sabe ao certo quando é que Hitler começou a usar o bigode à "escova de dentes", mas uma das hipóteses é por influência de Charlot. O führer sempre teve cuidado com a imagem e consta que tinha vergonha do nariz. Terá confessado a um amigo: "Imagina a minha cara sem bigode! O meu nariz é demasiado grande."

O cianeto de Göring

"Este objecto cabe na categoria de: ‘não acredito que sobreviveu’", diz à SÁBADO o historiador. Duas semanas depois de ser condenado à morte, em Nuremberga, Göring, homem forte do regime, suicidou-se. Um guarda ouviu-o a gemer, mas era tarde. O médico extraiu-lhe da boca um frasquinho de vidro e da mão a cápsula e guardou-a. Göring tinha dito à mulher: "Podes ter a certeza de uma coisa: eles não me vão enforcar"

O livro do historiador Roger Moorhouse

Porque escolheu estes objectos?

Queria fazer um livro que cobrisse todos os aspectos do Terceiro Reich, uma espécie de história material. Por isso, no início fiz uma lista de assuntos que queria abordar e uma lista de itens que queria incluir. Ao fazer a selecção, criei o critério de que cada objecto tinha de existir fisicamente e os leitores poderiam, pelo menos em teoria, vê-lo. Além disso, cada item não deveria valer apenas por si, mas que fosse capaz de contar uma história. Por exemplo, a história do rádio Volksempfänger explica não só a origem do rádio em si, mas serve como uma introdução à história da rádio no Terceiro Reich. Dessa forma, espero ter produzido mais do que um livro de imagens, mais uma história da Alemanha Nazi contada pelos objectos que deixaram para trás.

Qual foi o objecto mais impressionante que descobriu?

Há alguns itens neste livro que pertencem à categoria: "Não acredito que tenham sobrevivido". Mas, para mim, o mais impressionante mesmo foi o frasco de cianeto de Hermann Göring usado para cometer suicídio na sua cela em Nuremberga, em Outubro de 1946. Foi guardado pelo médico da prisão, que o atendeu na altura, e depois veio parar a leilão. É um artefacto incrível e um pouco macabro.

Tem um objecto favorito?

Favorito é talvez um conceito difícil para associar a este material. Mas adoro a história das ceroulas do Rudolf Hess. Tinha ouvido um rumor de que o Museu Imperial de Londres tinha as ceroulas de Hess no seu arquivo, e quando comecei a fazer o livro falei com eles e o arquivista confirmou-me que o rumor estava certo. Mas não sabia como é que o objecto tinha lá ido parar. Então tentei perceber porquê. A história é fascinante. Mas não a vou estragar a surpresa para os leitores – eles têm de ir comprar o livro e descobrir.

Qual é o objecto mais valioso?

Bem, muitos dos objectos são coisas do dia-a-dia, postais, celos, medalhas e coisas desse tipo. Outros são únicos e impagáveis, por isso é uma pergunta difícil. O mais convencional em termos de ideia de valor é o bastão do Almirante Dönitz que está decorado com detalhes a ouro e platina e é um dos 26 bastões decorados a ser certificado pelo Terceiro Reich. É uma peça muito bonita que tive a sorte de ver e poder mexer no Museu Regimental, em Inglaterra.



Em termos históricos, qual é o mais importante?

Todos são. Mas diria que talvez os que se destacam são os que representam o momento em que a História muda. Um bom exemplo é o cartão de membro do Partido do Partido dos Trabalhadores Alemães (DAP) de Hitler. Hitler foi enviado pelo exército para reportar sobre um movimento obscuro em Munique, em 1919. No processo, ele levantou-se para falar – para criticar outra pessoa que tinha acabado de discursar – e dessa forma impressionou o fundador do partido. Foi de tal forma marcante que o fundador o convidou a ser membro do DAP. Em poucos meses, Hitler seria o principal orador do movimento, começando assim a sua carreira política e mudando o nome do DAP para NSDAP – e nascia o partido nazi. Sem esse encontro casual, talvez a História mundial fosse diferente.



Estes objectos ajudam a perceber como era o Terceiro Reich?

Essa é a intenção do livro. Acho interessante falar de uma cultura material e usar os artefactos como instrumentos históricos para discutirmos a história antiga. O que acontece com o período moderno – quando temos provas documentais – é que acabamos por ignorar os objectos. Penso que têm um papel na explicação da História e como este livro demonstra são muito úteis para levar a narrativa para áreas, como a sociedade ou a propaganda, que ficam de fora dos livros de história convencionais. Por isso, penso que este livro ajuda a perceber o Terceiro Reich melhor e permite-nos ter uma noção mais profunda e vasta do tema. Espero que os leitores concordem.