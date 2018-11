Depois da Web Summit vai chegar a Lisboa um evento para humanos a pensar nos cães – o Dog Summit, que se realiza no fim de semana de 24 e 25 de Novembro nos armazéns L e XL do LX Factory, pretende receber até 1500 cães, explica o Público.

A organização propõe dois dias de workshops, seminários e conversas – as DogX Talks. As formações vão abordar "metodologias de treino positivo" de obediência e educação, nutrição, alimentação e ainda comportamento e aprendizagem do cão.

Segundo os organizadores, Cristina Pena e João Brochado, o Dog Summit é um projecto "inédito em Portugal", pela "quantidade de formação em simultâneo" e também pelo "enfoque nas metodologias de treino positivo, ainda pouco divulgadas no país".