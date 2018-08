É a conclusão de um questionário a vários abrigos para cães no Reino Unido.

O Instagram está a influenciar os cães que esperam por um dono: os que não estão na moda na rede social, mantêm-se abandonados nos canis enquanto há lista de espera para certas raças; e os que estão e são adoptados por impulso por donos que não compreendem as responsabilidades de ter um cão e se arrependem, acabam por ir parar ao mesmo local.



As conclusões são apresentadas numa pesquisa feita pelo Dogs Blog, um site britânico que divulga vários cães para adopção. Depois de terem sido questionados, os responsáveis por vários canis no Reino Unido confirmam que as celebridades e as redes sociais estão a influenciar as vendas de certas raças e a levar à rejeição de outras.



Os Staffordshire Bull Terriers, Akitas e Greyhounds estão entre as raças menos preferidas, ao contrário dos buldogues franceses e dos pugs.

Segundo o jornal Metro, existem mesmo listas de espera para as raças mais desejadas, enquanto os cães que vivem nos canis se mantêm lá e não são levados.



95% dos canis inquiridos considera que os donos agem por impulso, devido às redes sociais, e compram um cão sem compreender as responsabilidades. Por isso, acabam por abandoná-los pouco tempo depois.



"Nem todas as pessoas que compram ou adoptam uma raça popular ou um cruzado o fazem inspirados por celebridades ou pela cultura de Instagram, que torna algumas raças mais populares que outras", frisa Ryan O’Meara, co-fundador do Dogs Blog. "No entanto, é evidente que as mudanças na popularidade de certas raças coincidem com os donos que são celebridades e influenciadores, que dita muitas vezes as raças que vemos serem abandonadas nos abrigos."



Esta tendência leva ainda a que a idade média dos cães deixados nos canis seja de apenas dois anos e dois meses.