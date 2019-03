Seis situações registadas em Oliveira de Azeméis. Quatro cadáveres foram encontrados junto a recipientes de comida e água.

Seis cães morreram por envenenamento no lugar de Porto Cerro, em S. Martinho da Gândara, Oliveira de Azeméis. Quatro canídeos foram encontrados junto a recipientes com comida e água. Os outros dois cães - quatro tinham proprietários - regressaram a casa dos donos com sintomas de envenenamento.



"Não consigo perdoar a quem fez isto, estamos todos em grande sofrimento, principalmente os meus dois filhos gémeos, de 13 anos, que eram muito afeiçoados à Kika. Esta cadela tinha donos, tinha chip e uma família que lhe dava muito amor", disse, ao Correio da Manhã, emocionada, Susana Pereira. A mulher ainda tentou salvar o animal de estimação da família. A cadela foi levada para uma clínica veterinário. Não resistiu.



