Sentiu um formigueiro na perna esquerda, que subiu ao braço e alastrou-se à perna direita. As dores intensificaram-se de tal forma que o ator Jamie Dornan (célebre pelo filme As Cinquenta Sombras de Grey e com casa no Meco) teve de ser hospitalizado. Nunca pensou que uma descontraída partida de golfe, entre amigos, regada na véspera com vinho e martinis, numas férias em Portugal em 2023, terminasse assim. Na ocasião, não foi o único a ir parar ao hospital.