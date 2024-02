Foram muitos os alertas feitos ao poder local a confirmarem perigo para a saúde pública. O Ministério Público chegou a interpor uma providência cautelar falando em “consequências imprevisíveis e eventualmente fatais” para as populações de Souto da Velha, Felgar e Carvalhal. Estas são as únicas freguesias do Concelho de Moncorvo que ficaram fora das Águas do Interior Norte (ADIN) que, por força da lei, tem a gestão dos Serviços Municipais de abastecimento público da água de todas as outras freguesias, garantindo desta forma a qualidade da água.