Garantem cliques de tirar o fôlego, são as aplicações de telemóvel que dão dicas para a fotografia perfeita.

As aplicações que prometem poses para uma chuva de likes

Conseguir a melhor fotografia para o Instagram é um grande desejo para muitos dos seus utilizadores, mas também um grande desafio. A rede social foi lançada em 2010 e em pouco tempo tornou-se numa das favoritas em todo o mundo. Contudo, é cada vez mais difícil conseguir surpreender com as imagens do dia-a-dia.