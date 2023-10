Cada vez mais parece impossível desligarmo-nos do smartphone. Podemos ser contactados por telefone, mensagem escrita, videochamada, mensagem de voz, voicemail e agora até mensagem de vídeo. No verão chegou o voicemail de vídeo no FaceTime, o software de videochamadas da Apple: se fizer uma videochamada e não for atendido pode deixar um vídeo.