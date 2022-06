Khaby Lame é o novo rei do TikTok

Foi em novembro de 2020 que os vídeos cómicos de Khabane Lame, conhecido como Khaby Lame, se tornaram virais na sua conta de Tik Tok - que é hoje seguida por 143,3 milhões de pessoas em todo o mundo. Khaby, que tem 22 anos, passou assim a ser a pessoa mais seguida da rede social ao ultrapassar Charli D’Amelio, que tem 142,4 milhões de seguidores, avançou a Variety.



Khaby é natural do Senegal e mudou-se para Chivasso, em Itália, com a família, quando tinha apenas 1 ano. O jovem comediante começou a publicar vídeos no Tik Tok em março de 2020, durante a pandemia, após ter sido despedido da fábrica onde trabalhava.