No Instagram, as mulheres estão expostas a uma "epidemia de abuso misógino", aponta estudo

O Instagram falhou em dar seguimento a denúncias de abuso e descurou as lutas fundamentais que mulheres de alto perfil enfrentam na plataforma quando se trata de usar as ferramentas de segurança. A conclusão é apresentada numa amostra conduzida pelo Centro Para o Combate ao Ódio Digital [Center for Countering Digital Hate ou CCDH], uma organização sem fins lucrativos focada em ódio e desinformação online, que trabalhou com cinco mulheres para analisar 8.717 mensagens diretas que estas receberam.