Papa Francisco ordena a devolução de estátuas do Pártenon à Grécia

Gesto foi comunicado como sinal de diálogo ecuménico com a Igreja Ortodoxa grega, já que as três peças com 2.500 anos, foram devolvidas formalmente ao líder da igreja. Ministério da Cultura elogiou posição de Francisco e lembrou luta para trazer mármores do British Museum.

O Papa Francisco decidiu devolver à Grécia as peças do Pártenon que estão nos Museus do Vaticano, há mais de um século. Segundo um comunicado do Vaticano, feita esta sexta-feira, Francisco ofereceu as três peças com 2.500 anos a Ieronymos II, o chefe da Igreja Ortodoxa Grega, num gesto de diálogo ecuménico da Igreja Católica.