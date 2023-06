Peças de arte retiradas da Ucrânia em exibição no Louvre

O Museu do Louvre, em Paris, prepara-se para expor cinco peças de arte raras retiradas de Kiev, a capital da Ucrânia. As obras faziam parte de coleções especiais do Museu Bohdan e Varvara Khanenko de Kiev mas foram secretamente retiradas no mês de maio devido à guerra.





De acordo com a Reuters, quatro das peças tratam-se de pinturas encáusticas em madeira, do Mosteiro de Santa Catarina, que datam o final do século VI e o início do VII. São retratos de santos "considerados sagrados nas igrejas ortodoxas orientais". A quinta obra é um mosaico do século XIII / XIV, que representa São Nicolau em Constantinopla.Para além destas cinco peças, há ainda outras onze obras guardadas nos armazéns do Louvre. Como medida de segurança todas as dezasseis obras foram transportadas num comboio especial que chegou a França através da Polónia e da Alemanha.Para o ministro da cultura da Ucrânia, Oleksander Tkachenko, esta exposição é um "gesto simbólico e de apoio à cultura ucraniana". "[Os russos] estão a roubar os nossos artefactos, a arruinar o nosso património cultural. Isto mostra o quão grande é a cultura ucraniana e que ela faz parte do património mundial", disse em declarações aos jornalistas.Desde o início da guerra que milhares de obras de arte tiveram de ser protegidas e agora o governo diz-se preocupado com os possíveis danos causados a outras peças pela destruição da barragem de Kakhovka.A exposição As Origens da Imagem Sagrada: Ícones do Museu Nacional de Artes de Bohdan e Varvara Khanenko em Kiev, abre ao público esta quarta-feira e poderá ser visitada até dia 6 de novembro.