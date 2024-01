Vai a leilão quadro de Klimt que estava desaparecido há 100 anos

Há 100 anos que ninguém sabia do quadro Retrato da Menina Lieser, pintado pelo artista austríaco Gustav Klimt. A obra reapareceu agora e vai ser leiloada, por um valor que pode ultrapassar os 50 milhões de euros.



Originalmente, propriedade de uma família judaica austríaca, o quadro não era visto em público desde 1925. Não se sabe ao certo o que lhe aconteceu, mas os atuais donos - cidadãos austríacos anónimos - têm-no consigo desde a década de 1960.





"Não houve no mercado da arte na Europa central, nas últimas décadas, um quadro com tamanha raridade, significado artístico e valor", garante a leiloeira im Kinsky, em comunicado . O leilão está marcado para 24 de abril.A leiloeira explica ainda que o valor do leilão reverterá para os atuais donos e para os herdeiros legais de Adolf e Henriette Lieser, de acordo com estipulado pelo Consenso de Washington de 1998, que estabeleceu a devolução de arte roubada pelos nazis aos descendentes das pessoas a quem pertenciam originalmente.Segundo um advogado referiu aos media austríacos, não há evidências de que este retrato tenha sido saqueado ou roubado pelos nazis durante a Segunda Guerra Mundial.O quadro foi pintado para a família Lieser, uma importante família judaica de industriais de Viena. Símbolo do modernismo austríaco, Klimt notabilizou-se também pelos retratos de mulheres bem-sucedidas de classe média alta do início do século. Ainda assim, raramente aparecem em leilões e quando acontece quebram-se recordes de vendas. É o caso de Mulher com Leque, vendido em junho do ano passado, por quase 100 milhões de euros - a obra de arte mais cara vendida num leilão na Europa.Antes do leilão, o quadro vai estar em vários locais incluindo Reino Unido, Suíça, Alemanha e Hong Kong.