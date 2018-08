Louis de Causans acusa o Estado francês de ter colocado outra linha da família Grimaldi à frente dos destinos do principado e diz que Albert está no trono "por um truque".

O aristocrata francês Louis de Causans exige uma indemnização de 351 milhões de euros ao estado francês, defendendo que a sua família foi afastada do trono do Mónaco através de uma "artimanha" há mais de um século. Para de Causans, ao falsificar as regras de sucessão, França conquistou o controlo do principado, roubou a sua família dos direitos adquiridos à nascença e colocou no poder outro ramo dos Grimaldi, que iliba de qualquer responsabilidade.



"Quero que a verdade venha ao de cima e que seja corrigida a injustiça cometida contra a minha família", disse Louis Jean Raymond Marie de Vincens de Causans ao Le Parisien: "Na verdade, o meu primo príncipe Alberto [ndr: actual regente do principado monegasco] subiu ao trono por um truque. A França arranjou uma solução para controlar o Mónaco".



Segundo a imprensa francesa, tudo começou quando foi necessário estruturar a sucessão de Luís II do Mónaco (1922-44), que não tinha herdeiros, o que deixava o poder nas mãos do alemão Guillaume II de Wurtemberg-Urach. À beira da Guerra Mundial, tal decisão era impensável para Paris.

De Causans diz que o trono devia ter então passado para um segundo ramo da família Grimaldi, o dos seus ascendentes. Porém, pressionado por Paris, Luís II adoptou Charlotte Louise: a criança era filha da amante do rei, Marie-Juliette Lovet, uma cantora de cabaré e bisavó do príncipe Alberto. Em 1911, foi uma aprovada uma lei que reconhecia esta sucessão, mas posteriormente a aprovação caiu. Sete anos depois, uma outra deliberação foi aprovada e França e o Mónaco assinaram ainda um tratado que dava o poder a Paris de aprovar previamente todos os príncipes monegascos.



O aristrocrata diz que houve uma "alteração bizarra das regras sucessórias", que acabou por passar o trono a uma criança "sem qualquer ligação à família real", mas que foi usada para criar uma nova linha de sucessores.



"Sempre achei que a culpa era dos Grimaldi, mas depois percebi que foi o estado francês que arquitectou esta reviravolta dramática para a minha família", disse ao mesmo jornal francês, a quem revelou que estas alterações fazem com que não tenha direito a receber qualquer verba por parte do principado.