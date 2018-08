Encontrou Lamborghini e Ferrari abandonados na garagem da avó

Imagine que ao fim de vários anos entra na garagem da sua avó e encontra dois supercarros "escondidos" no meio do pó que juntos podem valer quase meio milhão de euros. Incrível não é? Foi precisamente isso que aconteceu com este utilizador do "Reddit" – onde partilhou a história – que ao fim de 20 anos encontrou um Lamborghini Countach e um Ferrari 308 do seu avô.

Conhecido no "Reddit" como "eriegin", este utilizador conta que os carros foram comprados em 1989 pelo seu avô, que começou um negócio de aluguer de carros desportivos. Contudo, os elevados custos dos seguros destes automóveis foram-se avolumando e a empresa acabou por fechar, com este avô a optar por guardá-los em garagens em vez de os vender.

De acordo com as imagens partilhadas este não parecer ser um "Lambo" qualquer. Trata-se de um dos 321 exemplares feitos do Countach 5000S. É alimentado por um motor V12 naturalmente aspirado de 4,8 litros que debita 375 cv e que leva este "monstro" aos 290 km/h.