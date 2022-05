Versailles voltou a receber bailes históricos. Tema foi o casamento de Maria Antonieta

As Fêtes Galantes estão de volta ao palácio real. Cerca de 700 pessoas estiveram presentes neste evento que devolve Versailles ao século XVIII.

O palácio de Versailles, que serviu de moradia aos monarcas franceses, é um dos mais icónicos edifícios do país. Este domingo, os seus corredores encheram-se de pessoas vestidas com roupas típicas dos séculos XVII e XVIII durante as Fêtes Galantes para assistirem ao "casamento entre Maria Antonieta e Luís XVI".