Foi aos 14 anos que Madison Stewart se apercebeu da situação dos tubarões. "Sempre mergulhei em recifes e vi os tubarões a desaparecerem." O declínio das espécies é algo que tenta travar. Madison resolveu pôr mãos à obra com uma ideia, à partida, simples. Depois de ter mergulhado no mar da Indonésia, descobriu que aquele era o mercado com maior tráfico de tubarões e decidiu começar por aí. "Primeiro fiz-me passar por turista, para ganhar a confiança dos pescadores locais, depois dei-lhes uma nova oportunidade de trabalho", explica.A australiana reconverteu pescadores de tubarões em guias turísticos. Foi em 2018 que reuniu uma pequena equipa e viajou até à aldeia piscatória de Lombok. Quando viu os mercados indonésios cheios de tubarões mortos e cortados às postas para vender as caudas ficou chocada. Então e como é que uma miúda de 25 anos convence pescadores habituados a pescar tubarões a mudar de vida? Com novos empregos e melhores ordenados.