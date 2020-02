Não acumula projetos porque, como diz, gosta de "ficar trancada na vida de uma personagem". É isso que Anabela Moreira faz em todos os filmes. Em Mal Nascida, de João Canijo, rodado em Boticas, engordou 25 quilos, mudou a forma de andar e passou a comer de boca aberta. Entregou-se tanto que, no final, ficou doente. Também já fez o contrário e, no ano passado, emagreceu 18 quilos para interpretar uma freira. A atriz – que cresceu no Restelo e completa 44 anos a 8 de março – está a gravar a série O Atentado, de Francisco Moita Flores, para a RTP, e faz o papel de uma mulher adúltera, com muitas cenas de sexo. Anabela garante que não sente "dificuldade nenhuma".

Olá Anabela, onde a apanhei?

Apanhou-me no escritório da minha casa de volta de um filme, que estou a montar com o João Brás e que se chama Fojos. É um documentário sobre os fojos, que são armadilhas para matar lobos e que ainda existem.

Ainda está a gravar a série O Atentado?

Começámos há cerca de um mês e esta semana fizemos uma pausa. É uma série com muitos homens, mulheres sou só eu e a Laura Dutra. A série retrata o atentado a Salazar, em 1937, e não podendo abrir muito o jogo, adianto que a minha personagem se chama Albertina, uma mulher casada com um homem da alta esfera do regime, que se apaixona por outro.

Como se preparou para a personagem?

Fiz a minha investigação. Descobri coisas maravilhosas no arquivo da RTP e falei com pessoas que viveram naquele tempo, para perceber como eram as mulheres. A Albertina foge aos padrões da época.

Além da série e do documentário, quais são os próximos projetos?

Vai ser um ano de muito trabalho. Já comecei a ensaiar para uma longa-metragem do Pedro Cabeleira e ainda tenho o filme do João Canijo. Não gosto de acumular projetos, gosto de poder ter espaço mental. Há colegas que fazem teatro, novela e cinema ao mesmo tempo. Eu não sou capaz, mas admiro quem tem essa capacidade de trabalho.

Porque entra muito nas personagens…

Sim, gosto de ficar trancada na vida de uma personagem, por isso tento evitar sobreposições. Em setembro, vamos para o Norte, começar as filmagens do filme do Canijo. Já estou a stressar.