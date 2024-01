Autor do 'Pai Rico, Pai Pobre' revela dívida de mil milhões de euros

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Num podcast publicado no seu Instagram, o autor do best-seller da série de livros Pai Rico Pai Pobre falou sobre a sua filosofia de dívidas.

Robert Kiyosaki, autor do bestseller Pai Rico, Pai Pobre, revelou ter uma dívida de mais de mil milhões de dólares (cerca de mil milhões de euros). "O problema não é meu", defende.



OLIVIER TOURON / gettyimages

"Tenho uma dívida de mil milhões de dólares porque dívida é dinheiro", afirmou Robert Kiyosaki na sua publicação do Instagram, destacando a sua abordagem não tradicional à dívida. "Se eu falhar, o banco também falha, não é problema meu."





"Uso dívida como se fosse dinheiro e nunca poupo dinheiro porque em 1971 o próprio dólar transformou-se em dívida", explicou, citado pela revista Fortune, numa menção ao afastamento do dólar americano do padrão-ouro durante o mandato do presidente Richard Nixon, em 1971.

Num podcast publicado no seu Instagram, o autor falou sobre a sua filosofia de dívida, destacando a importância de distinguir entre passivos e ativos. Acredita que, embora muitas pessoas usem a dívida para acumular as responsabilidades de as pagar, ele usa-a para fazer investimentos em ativos.

Robert Kiyosaki questionou a prática de poupar dinheiro, e expressou dúvidas sobre as técnicas de poupança convencionais. Pelo que, em vez de poupar dinheiro, o escritor optou por converter os seus rendimentos em prata e ouro, ao que atribui a esta estratégia a acumulação de dívida de 1,2 milhões de dólares (cerca de um milhão de euros).

No podcast, o autor diferenciou entre as dívidas boas e as dívidas más, partilhando que as boas ajudam a gerar riqueza, como os empréstimos utilizados para obter rendimentos. Acrescentou que as pessoas devem usar a dívida como uma alavanca nos investimentos, especialmente no setor imobiliário.



"O pior conselho que se pode dar a alguém, hoje em dia, é poupar dinheiro e viver sem dívidas", ressalvou.

Deu ainda o exemplo de não ter contraído empréstimo para pagar os seus carros de luxo, um Ferrari e um Rolls Royce, que estão pagos na sua totalidade - e são por ele considerados passivos.

Quem é Robert Kiyosaki?

Robert Kiyosaki é um empresário, educador, investidor e o autor bestseller da série de livros Pai Rico, Pai Pobre, um dos livros de finanças pessoais mais vendido em todo o mundo.

Sendo um forte defensor do empreendedorismo, construiu um império de educação financeira que se estende em jogos de tabuleiro, cursos e formação. No seu bestseller desafia a noção de que a obtenção de um rendimento elevado é o único caminho para a riqueza, defendendo as vantagens da assunção de riscos calculados e do empreendedorismo.

Robert Kiyosaki afirma que, enquanto crescia, as suas opiniões sobre empreendedorismo, dinheiro e riqueza foram influenciadas por duas figuras, o "pai rico" e o seu "pai pobre". O pai biológico do autor, o "pai pobre" mencionado no seu livro, era altamente instruído e trabalhava para o governo. No entanto, de acordo com o autor, o pai não conseguiu acumular uma riqueza substancial pelos seus esforços.





O "pai rico" trata-se do melhor amigo do seu pai biológico, que era empresário.

Para além do Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki é autor de mais de duas dúzias de livros, incluindo dois com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Construiu uma carreira em torno da educação financeira das pessoas, sobre as chaves para construir uma riqueza e viver como um pai rico.

Desde cedo, Robert Kiyosaki quis ser empresário, e em 1978 fundou a sua própria empresa, que vendia carteiras de surfista com velcro. A empresa acabou por ir à falência, mas voltou a tentar a sua sorte na década de 1980 quando abriu uma empresa que certificava camisolas de bandas de rock.

Em 1985 vendeu a empresa e decidiu reformar-se aos 47 anos. Em 1997 decidiu voltar ao mundo dos negócios, quando o autor e a sua mulher criaram o jogo de tabuleiro Cashflow, de forma a ensinar as pessoas sobre dinheiro e investimentos. Nesse mesmo ano fundou a Cashflow Technologies Inc, empresa que oferece serviços e consultoria no domínio da educação.

Robert Kiyosaki é também um investidor imobiliário, tendo vários projetos de gestão de propriedades em curso em todo os Estados Unidos. Os seus ativos incluem grandes complexos de apartamentos, hotéis e campos de golfe.

O autor também investe em vários outros empreendimentos comerciais. Em 2002, adquiriu uma mina de prata na América do Sul e abriu o capital de uma mina de ouro na China, o que segundo o mesmo, com alguns dólares, é possível comprar moedas de metais preciosos, o que o prepara para as "maiores quedas da história mundial".

Refere-se a si mesmo como o "inseto do ouro", devido aos seus vários bens como a prata e o ouro, de modo a poder proteger-se de quaisquer perdas decorrentes da má impressão do dólar americano.

A sua filosofia sobre o dinheiro consiste no facto de não ser preciso um rendimento elevado para se ficar rico. Em vez disso, o autor refere que a chave para gerar riqueza resume-se em construir uma carteira de ativos geradores de rendimento e minimizar o endividamento.

Robert Kiyosaki realça a acumulação de ativos em vez de apenas gastar para adquirir coisas. Na sua linha de pensamento, é possível alcançar a independência financeira aprendendo sobre o dinheiro e como o mesmo funciona.