O testemunho de Ana, que perdeu a filha num acidente de viação

"Domingo, 29 de abril de 2012. Eram 9h da manhã quando tocaram à porta dois agentes da GNR para me dar a notícia. Eu ainda estava de robe a beber um café. Disseram-me que a Ana tinha tido um acidente em Espanha, mas não tiveram coragem para o resto. Deram-me o número da Guardia Civil. Liguei, atendeu-me um senhor que disse: ‘Ai Deus, a mãe de Portugal!’ Passou o telefone a uma colega e, nesse momento parece que o meu coração já estava a palpitar, já sabia que ia receber uma má notícia. A mulher ao telefone diz-me: ‘Mujer, o meu nome é Imaculada e quero dizer-te que a tua filha está morta.’ Foi assim que eu soube.



Começaram por me mostrar os acessórios da Ana: os óculos dela, os brincos, o fio. Quando olhei, vi que eram da minha filha. Até àquele momento, sempre acreditei que fosse um engano, que a minha filha não estava ali, não era ela. Depois, descemos e mostraram-nos o corpo. Recordo-me que me ajoelhei à cabeceira dela, dei-lhe muitos beijinhos e disse: ‘Ana, Ana, é a mãe.’ E a minha filha não me respondeu.



A Ana tinha 22 anos, fazia 23 a 20 de junho. Foi a primeira filha – sou mãe de três filhas, a Ana Catarina, que nasceu em 1989, a Ana Carolina, de 1994 e a Ana Cristina, de 1996. Três Anas e tudo A.C. –, a primeira neta e filha única durante muito tempo. Foi criada como uma princesa. O sonho dela era ser empresária, adorava a área dos transportes internacionais de mercadorias e idealizava que podia gerir uma empresa desse ramo. Era muito coquete: tudo muito a condizer, era apaixonada pela marca Dior.



Cá em casa era a "chefinha" – eu chamava-a assim. As mais novas pareciam gémeas, têm pouca diferença, e tinham na irmã o ídolo delas. Quando queria que elas arrumassem o quarto dos brinquedos dizia-lhes: ‘A chefinha está a chegar." Era a forma que eu tinha de pôr a casa em ordem. Para as irmãs também foi um choque muito grande, de um momento para o outro ficámos sem a nossa Ana.



Foi de sábado para domingo que ela teve o acidente. Eram 1h20 da manhã. Tinha ido a Almeria, no sul de Espanha, com o namorado e já vinha de regresso a Portugal quando se despistaram. Numa estrada muito sinuosa entre Almeria e Granada, mesmo à beira do Mediterrâneo. A última vez que estive com ela foi na sexta-feira à noite. Lembro-me de ela me dizer que me amava muito e de me agarrar de uma forma muito especial. Nesse dia, sem eu saber, tinha ido a uma florista. Comprou uma flor, a minha preferida, orquídea, na cor preferida dela, rosa, e pediu para me entregarem em casa.



No sábado, por volta das 13h, aparece-me em casa a florista com um vaso e um cartão preso com uma molinha escrito por ela. O cartão dizia: ‘Mãe, fica aqui uma flor para colorir o teu dia. Dia da Mãe são todos os dias, a mãe será sempre a minha referência de vida, amo-te muito. Ana.’ Fiquei completamente babada. Nós tínhamos uma grande cumplicidade, porque eu sou filha única e órfã de pai desde os 8 anos. Cresci sozinha com a minha mãe e fui mãe muito jovem, com 23. Ela era um misto de filha e de confidente. Passados 30 minutos, recebi uma chamada dela. Queria confirmar que a flor já tinha chegado. Foi a última vez que falámos ao telefone. Agradeci-lhe: ‘É muito bom ser tua mãe.’ Respondeu: ‘É muito bom ser tua filha.’ Depois falámos mais um bocado e desejei-lhe boa viagem. Durante a tarde trocámos várias mensagens e, às 23h30, a minha filha enviou-me uma mensagem longa, muito filosófica, que terminava assim: ‘Mãe, estou cheia de força para viver.’ Não estranhei, ela era assim.



Preferia não ter sabido

Quando a vi na morgue não tinha sequer um arranhão na cara. Nada. A minha filha estava maquilhada, com um ar muito angelical, embrulhada num material tipo tule azul céu clarinho e eu abracei-a. Parecia que estava a dormir. Estivemos lá cinco dias até conseguir trazê-la para Portugal. Na quarta-feira, dia 2, fomos ao local do acidente depositar 22 rosas brancas no local. Foi aí que soubemos o que tinha acontecido ao pormenor – preferia não ter sabido.



Enquanto estávamos no local do acidente, sentados numa rocha a olhar para o oceano, passou a Guardia Civil e perguntou se precisávamos de ajuda. O meu marido explicou que éramos os pais da jovem do acidente e eles disseram-nos que naquela noite estavam de serviço e que presenciaram. Contaram-me que a minha filha esteve três horas e meia a gritar por socorro, enquanto a tentavam desencarcerar. Durante três horas e meia, pediu ajuda. Mas, quando os bombeiros a conseguiram retirar, já estava cadáver. Já não houve hipótese. O relatório da autópsia refere ‘asfixia mecânica’: a minha filha ficou com o peito apertado, criou ali uma hemorragia, os pulmões começaram a encher e não havia espaço para o ar. Daí ela dizer: ‘Eu vou morrer, eu não consigo respirar.’



Os momentos bons que passámos juntas são assombrados com este desfecho, com estes pormenores. Preferia não ter sabido. Tudo o que soube a posteriori não me apaziguou, só me trouxe mais sofrimento. O que é que interessa a estes pais, que agora perderam a filha, saberem que o carro capotou duas ou três vezes? Ela não está mais. Só vem carregar ainda mais a dor e o sentimento de injustiça que sentimos. Eu olho ao espelho e penso: ‘Tenho 54 anos, como é que a minha filha com 31 não está cá?’



Foi por isso que também não quis mais ver o namorado dela – ele só partiu uma costela. Nunca mais o vi e Deus queira que não o veja. Ninguém me dá a minha filha de volta e eu pedi tanto, pedi tantas vezes a Deus que fizesse um milagre, que me levasse a mim e deixasse cá a minha filha. Mas nada muda, porque isto é uma situação que não tem retorno.



No início, há uma quebra total de forças. O sofrimento provoca dor física, dava a sensação de que eu também tinha tido um acidente, que tinha ido dentro do carro. Parece que tudo doía, os músculos, as articulações, tudo era dor. Ficava na cama, tapada até à cabeça, não queria a luz do sol, não queria tomar banho, não me queria vestir, não me queria cuidar, nada. Tudo o que é físico deixa de ter sentido. Não temos amor próprio. As minhas filhas chegavam a pegar em mim e a dar-me duche de água fria para ver se eu reagia.



Claro que ao fim de um tempo tive de começar a reagir, até porque tinha mais duas filhas. Os filhos sofrem tanto, ou mais, que os pais, os filhos perdem os irmãos que tinham e perdem os pais que tinham. Neste momento, aqueles dois irmãos em luto precisam tanto de apoio quanto os pais, porque eles nunca mais vão ter a mãe e o pai como tinham até anteontem. Não é intencional, ou por gostarem mais da filha que partiu, o amor por um filho não se divide. O amor pelos filhos multiplica-se. Ter um filho é um amor, ter outro filho é duas vezes esse amor e assim sucessivamente. Por isso, quando as pessoas me dizem: ‘Ainda bem que tens mais duas filhas.’ Ainda bem não, eu sou mãe de três filhas, porque hei de estar bem com duas?



Tentei desistir duas vezes

O início é uma negação completa, a nossa mente não assimila que aquilo nos possa ter acontecido. Eu achava que a minha filha tinha feito uma viagem, que tinha ido novamente para Florença – onde fez Erasmus e onde passámos muito tempo juntas. ‘Agora não estamos lá as duas, está só a Ana’, pensava. Do primeiro para o segundo ano é que há uma consciencialização e isso tem um efeito arrebatador em nós. É mesmo cair no fundo. Eu não pensei em desistir, eu tentei mesmo desistir por duas vezes. Tomei medicação porque não queria, eu não concebia a minha vida assim. Achava que não ia aguentar, que ia endoidecer.



Fui assistida das duas vezes no hospital e, na segunda, estive internada um mês e, a partir daí, comecei a ser acompanhada pelo psiquiatra. Ao fim de pouco mais de um ano do acidente criei a associação Laços Eternos, que apoia pais em luto. Sabe porquê? Porque, ao fim de uns meses, a família desaparece, os amigos desaparecem, porque a vida dos outros continua. E nós que estamos tristes, mal-humorados, não temos ânimo para nada, as pessoas cansam-se de nós.



Uma vez por mês, pais que perderam os filhos podem ir ao grupo falar dos seus filhos, não é só para chorar, também se ri. Enquanto houver um pai e uma mãe neste mundo, aquele filho vive sempre. Porque a nossa missão, a partir do dia em que eles partiram, é perpetuar a memória deles. Naqueles momentos em que, na farmácia lhes viram a cara, ou no supermercado mudam de corredor, estas pessoas sabem que podem partilhar a experiência com alguém que seguramente já passou igual. Isto acontece mesmo, as pessoas não sabem como hão de lidar com esta situação. Não há educação para isso.



Um filho nunca se esquece, nós temos uma necessidade enorme de falar dos nossos filhos. E depois dizem-nos coisas como: ‘Cala-te, põe isso atrás das costas, já passou tanto tempo.’ A primeira vez que mo disseram saltou-me a tampa. Foi no supermercado, estava na fila para pesar os legumes e era esta altura das músicas e das luzes a piscar [o Natal]. Pedi à pessoa à minha frente para passar porque não me estava a sentir bem. Essa pessoa conhecia-me e disse-me: ‘Por amor de deus, se é caso para estar assim, põe isso para trás das costas, já foi há uns anos.’ Entreguei os sacos ao operador da loja, fui para caixa, paguei e vim-me embora. Fiquei doente, como é que alguém acha que eu ponho a minha filha atrás das costas? A sociedade fica cruel para nós.



Todos os dias, antes de me ir deitar, dou um beijo a uma fotografia dela e digo: ‘Boa noite, filha. Beijinho.’ E de manhã a mesma coisa, dou-lhes os bons dias. A Ana é falada na nossa casa no presente. Ninguém evita falar dela. Visto muito as roupas dela, mas as coisas dela não estão em museu, as manas também gostam de as usar. Há muita coisa da Ana que temos diariamente connosco. O cheiro da Ana parece que continua connosco. Todos os anos, ela comprava o perfume Escada, de Verão, e nós continuamos a fazer isso. Aos sábados, tínhamos o ritual de sair as quatro – durante uns anos, esse sábado à tarde não existiu, agora já consigo e vamos as três juntas.



Eu não posso ir ao fim do mundo à procura da minha filha

Tenho perfeita noção de que a parte física se cinge àquele espaço da sepultura, mas a parte espiritual, a alma, o que lhe queiram chamar, vive dentro de mim. É uma maneira de viver diferente mas isso traz-me alguma paz interior e alguma tranquilidade. A isto chama-se recomeçar. A psiquiatria diz-nos que há quatro fases no processo do luto parental. Mas nós nunca nos encaixamos numa ou noutra fase. Parece que estamos sempre deitados, podemos ter a cabeça numa fase e os pés noutra. Isto não é linear.



Não tenho planos a longo prazo, isso nunca mais tive, tenho metas. Após a partida da Ana, a Carolina entrou na faculdade e estabeleci essa meta de a ver licenciada – ela tirou Direito na Clássica, em Lisboa. No dia da Bênção das Fitas fiquei feliz e pensei que era bom ver a Tininha também licenciada. Arranjei outra meta. Assim passei seis anos. Depois, quando foi a bênção da Tininha, fiquei um bocado perdida e pensei que tinha de arranjar algo em que me focasse e apareceu o mestrado da Tininha. O mestrado está no fim, em janeiro ela vai defender a tese, e eu estou precisamente neste momento nesta fase do vacilar. Ando à procura de uma meta que me faça ultrapassar mais uns meses.



Parte de mim partiu com a minha filha, não sou mais a pessoa que era. De todo. É como uma pessoa amputada que depois põe uma prótese. Há aqueles que com a prótese ainda podem ir fazer os jogos paralímpicos, mas há outros que com prótese criam reação alérgica e por vezes até têm de a tirar. Eu estou mais neste segundo exemplo. Não quer dizer que não haja momentos em que ande mais equilibrada, o meu subterfúgio foi arranjar estas metas. Eu acredito que nunca mais vou ser feliz, posso ter momentos de felicidade e já tenho tido muitos com as minhas filhas, mas no seu todo, não. Nunca mais as coisas são iguais. Não há como.



Acidentes como o da Sara [Carreira] são para mim o reviver do que aconteceu, na primeira pessoa e hora a hora. Dei por mim a pensar onde é que eu estava e o que estava a fazer nas horas a seguir ao acidente. Triste é de quem parte mas quem cá fica, como pai, mãe e irmãos, estão sempre no meu pensamento porque o que os espera é muito difícil. Isto não termina, não tem fim, aprendemos a viver com esta dor.



Houve um dia, há dois ou três anos, em que na televisão entrevistaram uma senhora no aeroporto, lavada em lágrimas, a despedir-se da filha enfermeira que ia trabalhar para o estrangeiro. A senhora parecia que estava num velório. Agarrei numa almofada do sofá e atirei-a contra a televisão. Depois pus as mãos à cabeça e pensei: ‘Estou a ficar louca!’ Mas para mim aquilo é incrédulo. Eu não posso ir ao fim do mundo à procura da minha Ana, eu não a encontro."

