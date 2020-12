Denise, a idosa que deu o seu lugar nos cuidados intensivos

"Cara Madame Denise. Você não vai ler esta carta." É assim que começa uma mensagem escrita por três médicos e uma socióloga que conta a história de uma idosa francesa de 91 anos infetada com Covid-19 que, em março, escolheu não ocupar a última cama disponível numa unidade de cuidados intensivos de um hospital na região de Paris.

"Conhecê-la tem sido uma parte fundamental do nosso trabalho de ser médico. Temos pensado muito em si desde aquela noite de março, quando surgiu nas urgências com falta de ar e todos os outros sinais de infeção por SARS-CoV-2. Nem o seu velho cancro quase superado, nem a sua insuficiência cardíaca, nem sequer a sua idade avançada teriam impedido a sua entrada nos cuidados intensivos. Foi a senhora que tomou essa decisão, que apontou a sua preferência", escrevem Elie Azoulay, Sadek Beloucif, Matthiey Le Dorze (especialistas em medicina intensiva e reanimação de hospitais na região de Paris) e Nancy Kentish-Barnes, socióloga de saúde em meio hospitalar, numa carta publicada esta segunda-feira no jornal francês Le Monde.

Os médicos escrevem que foi Denise que fez esta escolha. A razão? "Não queria ocupar este último lugar, queria deixá-lo para os seus filhos e netos."

E Denise "precisava de tanto oxigênio que queria ter certeza de que sobraria para todos". Os médicos explicam na carta que "muitas vezes, infelizmente, os pacientes não sobrevivem" à caminhada que é ser ajudado por um ventilador ou uma máquina de reanimação.

"Lembro-me do nosso encontro, do seu olhar, da sua modéstia e da sua dignidade quando a examinei sob o olhar inquieto da médica intensivista que media os seus níveis de oxigénio. Não se lamentou, o seu sofrimento era silencioso", escrevem, explicando que nessa noite sentaram-se a debater a sua situação, pois a ventilação não permitiria restituí-la à sua vida normal e que estas são "reflexões que fazem parte do quotidiano dos médicos que trabalham nas unidades de cuidados intensivos".

Ideia semelhante à de Denise foi transmitida em Portugal durante o mês de abril pelo ex-Presidente da República, Ramalho Eanes, de 85 anos, que disse em entrevista à RTP que "velhos" deviam "dar o exemplo" e "oferecer o ventilador ao homem que tem mulher e filhos".

"Nós - e eu falo porque sou um velho -, nós, os velhos, temos de pensar que a nossa situação é igual à dos outros e se alguma coisa há é a obrigação suplementar de dizer aos outros que isto já aconteceu, que se ultrapassou, vai ser ultrapassada e nós, os velhos, vamos dar o exemplo. Não saímos de casa, respeitamos os conselhos médicos e, se for necessário, chegamos ao hospital e oferecemos o ventilador ao homem que tem mulher e filhos", apontou Ramalho Eanes na altura.