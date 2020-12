A carregar o vídeo ...

Os sonhos não têm teto." Foi esta a frase que o irmão de Sara Carreira, David, escolheu como título para a sua recém-editada autobiografia. Era, certamente, uma máxima da família: querer o impossível, nunca cruzar os braços perante limites e adversidades, antes atingir o que se deseja, concretizar tudo, por mais que pareça inalcançável. Para o comum dos mortais, é o tipo de mensagem que inunda cartões de aniversário e outras celebrações.Para o clã Carreira, descendente do homem que nasceu pobre no lugar de Armadouro, na aldeia de Cabril, em Pampilhosa da Serra, e se tornou uma estrela da canção ligeira, amado por milhões de portugueses - a começar pelos emigrantes em França, onde viveu e foi pai dos seus três filhos – e capaz de esgotar dias a fio a maior sala de concertos nacional, sempre foi um modo de vida.Sara cresceu neste ambiente. Não era uma menina como as outras, das que os pais tentam refrear quando dizem que querem ser artistas, que é uma carreira difícil e o melhor é escolher um emprego certo. Afinal, os sonhos não têm teto – não tiveram para o pai, como não têm para os irmãos mais velhos, Mickael e David, de 34 e 29 anos respetivamente, ambos com um percurso de sucesso na música.É verdade que nenhum viu com bons olhos que Sara tivesse deixado o curso de Comunicação e Cultura em 2019 para se dedicar, também ela, desde sempre tímida, e portanto não parecendo talhada para os palcos, à carreira artística. Afinal, tinha sido sempre boa aluna, desde que, em pequena, se mudou para Lisboa com a família, e passou a frequentar o Liceu Francês. Dela era esperado que tivesse outro tipo de futuro. Contudo, acabaram todos por apoiá-la. Como não o fazer se eram o seu exemplo? Até a mãe, Fernanda Antunes, produtora do clã e a mais próxima de Sara, a única filha que ainda vivia com ela, acabou por aceitar e tornar-se também sua agente: "Não adoraram a ideia, mas apoiam-me a 100% neste momento. Sabem que é aquilo que me faz feliz e, na verdade, aquilo que eles querem é que eu seja feliz. Por isso é que me ajudam, me aconselham e me apoiam", disse a filha, em entrevista.Saiba tudo sobre a relação de Sara com a família e, em especial, com o pai, Tony Carreira, naque chega às bancas a 9 de dezembro.