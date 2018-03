Autarca que está a preparar este projecto desde Novembro de 2017 apontou que esta é uma iniciativa "pioneira" no Norte do país.

Uma ambulância para socorrer cães e gatos acidentados estará em breve a percorrer estradas da Póvoa de Varzim, num projecto pioneiro no Norte do país, que será articulado por três instituições locais.



A 'Ambulância Animal' surgiu de uma ideia da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, que desafiou os bombeiros voluntários locais e o albergue de animais 'A Cerca' para organizarem uma resposta que não existia no concelho e que, segundo os responsáveis deste projecto, vinha a ser muito solicitada.



"As pessoas ligavam para a polícia ou para os bombeiros nestas situações de animais feridos, mas não havia uma resposta estruturada. Como os bombeiros já tinham alguma experiência de resgatar animais, e 'A Cerca' é nossa parceira nesta questão, criou-se um ambiente favorável para avançarmos", começou por explicar à Lusa Sílvia Costa, vereadora com o pelouro do Ambiente da Câmara da Póvoa de Varzim.



A autarca, que está a preparar este projecto desde Novembro do ano passado, apontou que esta é uma iniciativa "pioneira" no Norte do país, mas que houve preocupação de estudar outros casos para perceber qual a estratégia a seguir.



"Fomos estruturando todos os passos a dar, recolhendo informações sobre projectos semelhantes, nomeadamente em Oeiras e Cascais, e tentamos perceber o que correu melhor e pior nesses casos", vincou Sílvia Costa.



A vereadora assumiu que a iniciativa funciona numa dinâmica de parceria, mas que os custos que acarreta são, indirectamente, suportados por protocolos de cooperação já existentes entre a câmara municipal e as instituições pareceria.



Eva Vilaça, responsável de 'A Cerca', um abrigo para animais com sede no concelho da Póvoa, sublinhou que, sem este formato de parceria, a instituição não tinha meios para avançar.



"Não temos viatura própria e somos confrontados, diariamente, com imensos pedidos que sozinhos não conseguimos dar resposta", explicou a responsável da associação que tem, actualmente, ao seu cargo mais de 160 animais.



Eva Vilaça frisou, também, a cooperação das clínicas veterinárias do concelho, que irão prestar o apoio no tratamento dos animais recolhidos, para que estes possam, depois, ser encaminhados para a adopção.



"Quando formos contactados, serão feitas certas perguntas para saber o estado animal. Depois, a ambulância irá até ao local e encaminha-o para um dos hospitais veterinários parceiros. Após ser tratado, vai ser levado para a nossa instituição com o fim de ser dado à adopção", explicou Eva Vilaça.



A representante de 'A Cerca' lembrou que este é um serviço destinado, essencialmente, para animais que estejam abandonados, mas que, em situações de emergência, poderá também ser utilizado para animais com dono.



A viatura que dá corpo a este projecto foi cedida pelos bombeiros e adaptada às novas missões pelo trabalho da corporação, que abraçaram este novo desafio "com entusiasmo".



"Tínhamos uma ambulância de socorro que estava descontinuada porque já não oferecia o necessário conforto aos doentes, mas para esta nova missão serve muito bem, pois tem todas as condições de segurança", explicou Rui Coelho, presidente da Associação dos Bombeiros da Póvoa de Varzim.



O dirigente lembrou que os resgate de animais já era um dos trabalhos ao qual os bombeiros eram chamados, mas vincou que, mesmo abraçando este projecto, a corporação tem objectivos bem definidos.



"Estamos muito satisfeitos por entráramos neste projecto, mas nossas prioridades são claras: o socorro de pessoas e bens. Esta missão dos animais virá depois. O que esperamos é que não aconteçam coincidências nos serviços, mas se surgirem teremos sempre uma resposta a dar", vincou o Rui Coelho.



A operacionalidade da 'Ambulância Animal' da Póvoa de Varzim estará ao cargo de seis elementos dos bombeiros locais, que, segundo o presidente da associação, "têm um especial gosto por animais e aceitaram, de imediato, o desafio".



A viatura já foi equipada para responder às novas necessidades e este sábado vai ser apresentada à população para, depois, entrar ao serviço.