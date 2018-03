A cada duas semanas, em média, a fábrica da Nestlé em Avanca produz Mokambo. A ideia é manter os stocks baixos e o produto fresco, "porque é vendido acabado de fabricar", explica o director da fábrica, Miguel Neto. O aroma que se sente fora da fábrica é agradável e denunciador – cerca de 20% do produto é café. Acontece o mesmo, com um cheiro diferente, quando estão a produzir as papas.

A parte mais importante do processo foi na verdade a única que a SÁBADO não pôde ver, por causa da tecnologia usada no fabrico, que a Nestlé quer manter confidencial. É a transformação do produto, que começa com a chegada de um camião com as diferentes matérias-primas verdes – a cevada, o centeio, a chicória e o café – que passam por um sistema de limpeza antes de serem torradas. "Temos dois ímanes para identificar algum corpo estranho que possa vir com a matéria-prima", explica Humberto Oliveira. Para produzir o equivalente a 140 mil frascos são precisas 10 toneladas de café, 20 toneladas de cevada, 15 de chicória e cinco de centeio.



Desde que os cereais são torrados até que sai o primeiro quilo de Mokambo decorrem pelo menos 20 horas, mas demora 36 horas até haver stock para o enchimento dos frascos. Durante esse período decorrem as diferentes fases do processo: primeiro, torram-se os cereais "para potenciar o sabor de cada matéria-prima", explica o especialista; depois, extrai-se a parte solúvel, que é a parte boa; e, por fim, procede-se à secagem. É então que o líquido ganha a textura de um pó que depois se converte em pequenas partículas e passa a um aglomerado. Esse é o processo mais difícil, assegura o responsável de produção das bebidas de cereais. "É esta textura que potencia o cheiro."



A SÁBADO acompanhou o processo de produção do lote com o número 80.490.301. Foram dois dias de reportagem, 20 horas e 1103 quilómetros em viagens para rastrear uma embalagem do início ao fim: desde o armazém que guarda a cevada (o cereal em maior quantidade) e que fica a 7km do Porto de Aveiro, até ao momento em que a palete com os frascos é plastificada e sai para o centro de distribuição em Avanca.