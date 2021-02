Almirante Reis: uma avenida que é um mundo e agora um livro

O "Atlas" no título não é inocente. As coordenadoras deste projeto-livro, Filipa Ramalhete, Margarida Tavares da Conceição e Inês Lobo, quiseram estudar a Avenida Almirante Reis, mapeá-la, sim. Contudo, a intenção passou também por integrar a História no presente, combinando o desenvolvimento da avenida com o de Lisboa.







Paulo Catrica

Assim nasceu um livro a várias mãos, com textos de diversos autores e diferentes análises sobre uma das mais importantes e estruturantes artérias da cidade.Em 2016, as coordenadoras organizaram uma conferência com convidados que tinham estudos, ou estavam a iniciá-los, sobre a Avenida Almirante Reis. Filipa Ramalhete diz àque a ideia, ao chamar esses investigadores, passava por ter visões "pluridisciplinares sobre este eixo de Lisboa". Assim nasceu o projeto deste Atlas Almirante Reis, que não é um livro académico, mas uma obra acessível e curiosa.A ideia germinou de muitas conversas: "O que fica de fora quando se sai desta ideia do bairro? Que zonas de Lisboa, que não são Baixa, fazem parte das linhas estruturais da cidade? Era frequente a resposta ser a Almirante Reis." A avenida é, na verdade, uma linha que liga a cidade velha (a Baixa) àquela que se foi expandindo a partir das artérias principais/centrais (Av. Liberdade e suas extensões). À sua volta, bairros com características próprias foram crescendo e transformando-se ao longo do tempo.O que surpreende no livro são as suas peculiaridades: "Não teve grandes projetos de obras públicas, foi sempre uma avenida que se foi expandindo ao sabor da iniciativa privada e sempre de uma forma tímida. É o lado pobre da cidade, não é o lado nobre, com grandes obras, grandes edifícios."O investimento privado e a costela comercial da Almirante Reis são temas que lançam várias ideias sobre a atualidade da avenida. Percorrê-la, da Baixa ao Areeiro, é sentir uma evolução do século XX: vai-se avançando no tempo ao longo da sua extensão.Mas não só: a Almirante Reis também narra a ligação entre o passado e o constante presente-futuro de Lisboa, na forma como não termina na Pç. Francisco Sá Carneiro, percecionando-se aí uma extensão natural até ao aeroporto, através da Av. Almirante Gago Coutinho.Além disso, é a avenida de Lisboa que representa a multiculturalidade – em Arroios, vivem 92 nacionalidades – e alguns dos negócios do futuro.• Ed. Tinta da China