Descoberta uma nova espécie de baleia americana

Foi descoberta uma nova espécie de baleias no Golfo do México. A descoberta foi confirmada depois de uma análise genética das espécies de um grupo de baleias avistadas nesta região.







FERNANDO CASTILLO/AFP via Getty Images

"Fiquei surpreendido por saber que havia uma espécie de baleia desconhecida naquela região, especialmente por estar no nosso quintal", disse Lynsey Wilcox, especialista de genética da Administração Nacional Norte-Americana dos Oceanos e da Atmosfera, que ajudou nesta descoberta. "Nunca imaginei vir a descrever uma nova espécie durante a minha vida, por isso é uma descoberta muito entusiasmante", continuou.De acordo com o estudo publicado na revista Hakai, lê-se ainda que esta espécie é composta por menos de 100 exemplares e que raramente este grupo é avistado, mesmo no seu habitat junto ao Golfo do México. Um dos motivos para esta dificuldade em avistar estes animais está relacionada com a sua dieta. Estes mamíferos mergulham para uma profundidade considerável para encontrar o seu alimento.Não é que esta espécie nunca tivesse sido avistada. Já tinha, mas os cientistas achavam que era apenas um grupo de baleias de Bryde. Mas o facto de não se juntarem com os outros "cardumes" (a baleia não é um peixe, mas sim um mamífero, mais especificamente um cetáceo) de baleias chamou a atenção dos especialistas que se aperceberam que os seus hábitos alimentares eram também diferentes e começaram a seguir mais atentamente aquele grupo.A primeira vez que começaram a ser recolhidas amostras desta nova espécie foi em 2000. Desde então foram recolhidas amostras de 36 animais diferentes, apenas deste grupo. Comparados com as amostras das baleias de Bryde notaram-se diferenças genéticas. A esta descoberta aliou-se a análise de cadáveres e a descoberta de diferenças no espiráculo nas costas do animal, o que levou à conclusão de que se tratava mesmo de uma nova espécie, à qual se chamou baleia de Rice.