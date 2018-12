Uma pequena casa no concelho de Mira, sem acesso a água ou electricidade, foi a sede de uma empresa de comércio de ouro que, só em 2012, facturou 16 milhões de euros a outra entidade, recentemente acusada pelo Ministério Público por fraude fiscal. De acordo com a edição desta segunda-feira do Jornal de Notícias, o caso envolve 23 arguidos suspeitos de lesarem o Estado em quase 10 milhões de euros através de negócios de compra e venda de ouro.

A "Pérolas em Movimento" foi criada em 2010 e, dois anos depois, passou facturas de venda no valor de 16,3 milhões de euros a uma outra empresa exportadora de ouro, a Goldropa. No entanto, de acordo com o jornal, nunca entregou qualquer declaração de IVA ou IRC à Autoridade Tributária (AT).

Agora, a Goldropa – com sede no Porto e instalações em Gondomar – vê-se investigada pela Direcção de Finanças do Porto e no centro de uma fraude ao Fisco no valor de quase 10 milhões de euros.