Alentejo, Algarve e Douro: 15 roteiros para esta Páscoa

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Para 24 ou 48 horas, no Alentejo ou no Algarve, no Douro ou no Minho: preparámos roteiros para que consiga escapadinhas em conta neste mês em que se celebra a Páscoa. Viaje connosco País fora e descubra os melhores sítios onde dormir, comer e para visitar por estes dias.





Começamos com um roteiro relaxado e barato para três dias na costa alentejana.



Numa incursão pelo interior da região, vamos até Évora e Estremoz à procura da tradição das grandes mesas.





Leia Também Entre Évora e Estremoz, as pérolas alentejanas



Fazemos então o mais belo desvio na autoestrada do sul.





Leia Também Entre Troia e a Comporta, um passeio para fazer em família



Rumamos ao Douro, para uma Páscoa com parques naturais e doçaria regional.

Leia Também Dias doces entre o Douro e o Alvão

Para quem procura natureza e paisagens únicas, criámos um roteiro de 38 horas na região de Peneda-Gerês.







A sul, escolhemos explorar a beleza da Ria Formosa, com um pulo a Tavira e Santa Luzia.





Leia Também Tranquilidade algarvia: as maravilhas de Tavira e Santa Luzia

Também na ponta do barlavento algarvio há muito que fazer. Temos sugestões para 24 horas bem passadas em Sagres.





Leia Também 24 horas em Sagres, entre praias e falésias



Por fim, para quem não se consegue decidir entre a serra e a praia, um roteiro que se divide por Monchique e Monte Gordo.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana