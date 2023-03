No fim do século passado, Alan Moore começou a publicar a série de banda desenhada Top 10. Já com uma longa carreira em volta do lugar do super-herói no imaginário, seja pelo clássico Watchmen, a reinvenção de Swamp Thing ou a reconstituição de Joker em Batman - A Piada Mortal, Top 10 imaginava uma cidade onde toda a gente tinha superpoderes - até os animais de estimação - e seguia uma força policial determinada a controlar esta gente especial.