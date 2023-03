24 horas em Sagres, entre praias e falésias

Na ponta do barlavento algarvio existe um paraíso a descobrir, com monumentos, falésias e praias de areia fina.

À chegada, sugerimos uma visita à Fortaleza de Sagres, um antigo monumento militar, no cabo de Sagres, com vista para o mar de perder o fôlego. A apenas nove minutos de carro, fica o Cabo de São Vicente, onde pode admirar as paisagens selvagens da região e o Farol de São Vicente, em funcionamento desde 1846.