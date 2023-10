Mais de 1,7 milhões de cães e gatos registados em quatro anos

O Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC) tem identificados, desde que foi criado há quatro anos, 1.075.467 cães, 629.519 gatos e 1.907 furões, estando a ser preparada uma nova campanha de sensibilização.







De acordo com dados fornecidos à agência Lusa pelo SIAC, este ano e até à semana passada foram identificados 192.725 cães, 133.585 gatos e 392 furões.Estes dados foram pedidos quando passa um ano sobre o fim do período transitório de 36 meses para a identificação de gatos e furões que tenham nascido antes da entrada em vigor do decreto-lei de outubro de 2019, que determina a obrigatoriedade de registo.Partindo do princípio de que ainda há muitos animais por identificar, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) disse à Lusa que está "prevista uma campanha de sensibilização a lançar no início do próximo ano, com o objetivo de alertar para a posse responsável de animais de companhia, mas também para a sua identificação.O ICNF adiantou que no final deste ano será conhecido o resultado do Programa Censo Nacional de Animais Errantes, para o qual foi estabelecido em 2021 um protocolo com a Universidade de Aveiro."Com este censo pretende-se conhecer os efetivos e o bem-estar dos animais errantes (cães e gatos) que deambulam pelo domínio público, além de determinar os possíveis impactos, à escala nacional", indica a Universidade, no seu 'site'Com a identificação de animais de companhia, quer-se "contrariar o abandono e as suas consequências para a saúde e a segurança das pessoas e o bem-estar dos animais".O SIAC tem atualmente abertos 3.079 processos de animais encontrados e 27.050 processos de animais perdidos.A fonte do SIAC alerta para a leitura cuidada destes números, uma vez que "sempre que é aberto um processo de animal perdido ou um processo de animal encontrado por terceiros é solicitado ao participante que, uma vez o animal devolvido ao seu titular, seja comunicado de forma a se poder encerrar o processo", o que nem sempre acontece.O Sistema de Informação de Animais de Companhia resulta da fusão do Sistema de Identificação e Recuperação Animal (SIRA), a funcionar desde 1992, e do Sistema de Identificação e Registo de Caninos e Felinos (SICAFE), criado em 2003.Somando os dados dos dois sistemas com os do SIAC, estão identificados 3.277.275 cães e 761.296 gatos, contudo os 'donos' dos animais nem sempre comunicam a morte dos animais.O ICNF alerta ainda que além da colocação de um 'microchip' no animal é necessário o registo no SIAC."Infelizmente há quem continue a colocar 'microchips' sem os registar [animais], o que no fundo 'não serve para nada' porque em caso de perda, furto, abandono não se consegue chegar ao titular do animal.