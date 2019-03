Em declarações ao jornal, Irene O'Brien explicou: "Nenhum de nós queria ir para onde o outro ia. E quando voltámos a Dublin, cada um tinha imensas histórias, estávamos ainda com a adrenalina da viagem e estávamos realmente felizes por nos vermos um ao outro e partilharmos as nossas histórias: foi a lua-de-mel imperfeita perfeita".



Uma socióloga contou ao jornal que a "ideia de luas de mel separadas pode ser um sinal da evolução do casamento". "Tendo em conta que para maior parte dos casais de hoje, o casamento e as relações são considerados demasiado consumidores, com o parceiro a ter de satisfazer todos os papéis - físico, espiritual, emocional e sexual - talvez férias em separado é um reconhecimento entre alguns casais que todas as expectativas não podem ser realizadas por apenas uma pessoa".



Mas muitas pessoas mostraram não concordar com esta ideia, utilizando as redes sociais para ridicularizarem as "solomoon".

Depois de prometer que vai estar para sempre ao lado do companheiro - "na saúde e na doena; na riqueza e na pobreza" -, há casais que decidem partir em lua de mel separados, de acordo com uma reportagem do jornal norte-americano The New York Times.Esta prática está a ganhar adeptos e já há mesmo duas hashtags para o fenómeno: #solomoons e #unimoons (em tradução livre ficaria algo como "lua de solo").