João Baptista terá levado murros, pontapés e cabeçadas num incidente que ocorreu em Vila Franca de Xira.

O actor João Baptista está internado no hospital de São José, em Lisboa, com lesões graves na face após ter sido agredido este domingo numa pastelaria em Vila Franca de Xira.



João Baptista terá sido sujeito a uma intervenção cirúrgica ainda no dia da agressão.



O actor tem 33 anos e começou a carreira na famosa série Morangos com Açúcar.



Esta agressão terá começado quando dois homens o filmaram. O actor terá pedido para pararem e foi aí que começaram os desacatos.



João Baptista terá sido agredido com murros, pontapés e cabeçadas.



A CMTV contactou os bombeiros de Vila Franca de Xira que confirmaram a ocorrência e o transporte ao hospital.