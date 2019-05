Ator de Morangos com Açúcar internado por perseguir professora

Hélio Pestana, de 34 anos, fez ameaças de morte a mulher, que teve de mudar de local de trabalho. Ator foi internado no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa e caso está a ser investigado pela PJ.

Hélio Pestana, 34 anos, ficou conhecido quando participou na série ‘Morangos com Açúcar’. Há uma semana foi internado compulsivamente no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa - antigo Hospital Júlio de Matos - após ter chegado à Polícia Judiciária uma queixa por perseguição. A vítima, uma professora de dança, teve mesmo de mudar de local de trabalho devido ao assédio constante.



