Dois BMW M1 destruídos deram origem a obra de arte

Os anos passam mas o BMW M1 continua a ser um dos automóveis mais icónicos da história da marca de Munique. O desenho futurista impressionou quando foi apresentado, em 1978, e continua a fazê-lo nos dias de hoje.

A BMW só produziu 453 exemplares entre 1978 e 1981, pelo que quem quiser comprar um M1 nos dias de hoje terá de estar preparado para "abrir os cordões à bolsa" e pagar uma pequena fortuna. Recentemente surgiu um exemplar à venda na Flórida (EUA) com um preço de 743 mil euros!

Mesmo que queira comprar um directamente da sucata terá de pagar um valor de seis dígitos, mas nem isso impediu o dono do exemplar que lhe mostramos acima de dar vida a uma ideia... invulgar! Este cliente descobriu um M1 destruído na leiloeira "Bring A Trailer" e comprou-o em 2015 na esperança de algum dia descobrir o que ia fazer com ele. Um ano depois comprou mais um exemplar, este destruído por um incêndio.

A ideia era aproveitar a traseira em bom estado de um dos carros e a dianteira em bom estado do outro para construir um exemplar que ficasse a circular. Mas a tarefa não se revelou fácil e o dono destes dois M1 resolveu antes criar uma obra de arte para pendurar na parede!

Este exemplar conta com um chassis mais leve e com um interior detalhado para transmitir a ideia de que está pronto a guiar, mas a verdade é que nunca o irá fazer. O proprietário garante que nunca o faria se algum destes dois modelos estivesse em condições de ser totalmente recuperado, pelo que somos obrigados a admitir que este M1 fica muito melhor nesta parede do que numa sucata.

O "time-lapse" do vídeo abaixo mostra todo o processo de levantar o carro e pendurá-lo na parede, tarefa que não foi fácil mas que resultou num trabalho excepcional. Ora veja!