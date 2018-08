O último episódio da série Who Is America protagonizada por Sacha Baron Cohen teve a participação especial de OJ Simpson, antigo jogador de futebol americano julgado e absolvido do homicídio da sua esposa Nicole Brown em 1995, após um longo e mediático julgamento.

Cohen, que neste programa tem-se mascarado de personagens diferentes enquanto entrevista os convidados, usou o disfarce de um apresentador italiano chamado Gio Monaldo e tentou que Simpson confessasse o assassinato de Brown.





O comediante teve a participação de outra actriz que interpretou o papel de sua namorada. A personagem não percebeu quem Simpson era e só quando "Gio" fingiu estar a esfaqueá-la é que esta percebeu quem era o antigo jogador.

Após a namorada sair de cena, o ex-atleta referiu que a actriz era "estonteante". "Ela é, mas às vezes tenho vontade de matá-la", retorquiu Cohen. "Quero colocá-la em um helicóptero particular e empurrá-la para o Grand Canyon", contou. O.J. Simpson respondeu com risos, mas pediu a Cohen para "parar com isso".

O britânico disse ainda que adoraria conhecer Johnnie Cochran, o advogado que defendeu Simpson no caso de homicídio e que faleceu em 2005. Simpson contrapôs que isso só poderia acontecer "no além". "O quê? Mataste-o também?", inquiriu sarcasticamente Cohen enquanto o ex-jogador se ria.



A série tem sido bastante polémica e já foi criticada por membros do partido Republicano, como Sarah Palin e Roy Moore.