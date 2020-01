Os três administradores não executivos da Nos envolvidos no Luanda Leaks vão ser ouvidos pelo Comité de Ética e pela Comissão de Governo Societário da operadora na próxima semana, sabe o Negócios. Os três nomes em causa são o de Jorge Brito Pereira, presidente do conselho de administração e advogado de Isabel dos Santos , Paula Oliveira e Mário Leita da Silva.

As audições estão agendadas para a próxima segunda-feira, dia 27 de janeiro, a data mais próxima em que os três envolvidos se encontrariam em Portugal, segundo as mesmas fontes.