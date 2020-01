Isabel dos Santos está de saída do EuroBic. E há manifestações de interesse "robustas" em cima da mesa, conforme apurou o Negócios. Esta decisão é tomada mesmo antes de se saber qual o resultado de uma auditoria a uma transferência de uma conta da Sonangol no banco e de o Banco de Portugal (BdP) concluir se havia necessidade de reavaliar a idoneidade da empresária angolana envolvida no caso Luanda Leaks. E, no limite, "bloquear" qualquer poder de decisão por parte daquela que é a maior acionista da instituição financeira.





"Isabel dos Santos tomou a decisão de saída da estrutura acionista do EuroBic", com vista a "salvaguardar a confiança na instituição", de acordo com um comunicado do banco enviado esta quarta-feira, depois de uma investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação ter revelado que a conta da Sonangol no banco terá sido "esvaziada" em 2017 em menos de 24 horas.