Terry Jones foi fundador e realizador dos Monty Python, para além de ter desempenhado alguns dos papéis mais icónicos nos filmes, como Mandy, a mãe de Brian, o hermita no buraco, o cavaleiro francês, o senhor Creosote ou o homem com os braços maleáveis. Em 2015, pelos 40 anos da estreia de O Cálice Sagrado, relembrou os seus 10 momentos favoritos do grupo. Morreu esta quarta-feira, aos 77 anos.