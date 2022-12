As mulheres mais importantes na vida de Jesus

Joana deve ter-se destacado quando entrou no barco em direção à aldeia onde pregava Jesus na Galileia. Mesmo com a cabeça coberta, a mulher de Cuza, administrador de Herodes Antipas, o governador da Galileia, era muito diferente das camponesas. Usava maquilhagem carregada nos olhos e joias de ouro, muito diferentes das pedras de vidro com que as mulheres mais pobres se enfeitavam. Até a cor da sua roupa a distinguia: as túnicas roxas, azuis ou carmesins eram um exclusivo dos ricos. Apesar de ser uma mulher da elite, com mais liberdade do que as camponesas, era um escândalo ir ouvir as palavras do profeta de Nazaré. Sobre o primeiro encontro entre os dois nada se sabe. Helen Bond, historiadora e autora do livro Women Remembered: Jesus’ Female Disciples (as mulheres recordadas: as discípulas femininas de Jesus), acredita que terá sido Joana a deslocar-se para ouvir Jesus. “Ela teria conseguido sair com outras mulheres da corte e atravessado o mar da Galileia para ouvir Jesus. Sobretudo se precisavam de ajuda ou de cura para alguma doença, elas podem ter pensado: ‘não temos nada a perder’”, diz à SÁBADO a teóloga.