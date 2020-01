Ricardo Araújo Pereira trocou a TVI pela SIC. A acompanhá-lo, estão os outros comentadores do programa de rádio da TSF, que passou a ser transmitido na televisão, Governo Sombra: João Miguel Tavares, Pedro Mexia, e Carlos Vaz Marques.

"Os projetos a desenvolver por Ricardo Araújo Pereira serão anunciados brevemente, sendo certo que a SIC passará também a contar, já neste mês de janeiro, com o painel de análise política do 'Governo Sombra'", anunciou a SIC em comunicado.

Em 2018, a SÁBADO acompanhou os bastidores do programa Governo Sombra.

No mesmo ano, celebrámos os 15 anos dos Gato Fedorento com Tiago Dores, Ricardo Araújo Pereira, José Diogo Quintela e Miguel Góis a recordarem as suas melhores histórias de bastidores.

Gato Fedorento: As melhores histórias recordadas pelos próprios Do espectáculo de stand-up num vão de escada do CCB aos milhares que os receberam como a uma banda de rock 'n' roll no festival Sudoeste - as melhores e menos conhecidas histórias dos Gato Fedorento, contadas pelos próprios. - Site , Sábado.





Nas últimas legislativas, Ricardo Araújo Pereira apresentou Gente que não sabe estar na TVI, em que entrevistou os candidatos políticos. Leia a reportagem da SÁBADO sobre o último programa que RAP apresentou no canal:





Gente que se farta de gozar: nos bastidores com Ricardo Araújo Pereira A entrada faz-se pelas traseiras da TVI. Passam-se os torniquetes e num corredor sem ninguém surgem várias portas fechadas. Anabela Ventura encaminha-nos para uma delas. À medida que nos aproximamos o ruído torna-se mais intenso: urros, pessoas a saltar, gargalhadas, como se do outro lado estivesse um apartamento de liceais alcoolizados sem os pais em casa.

O regresso de Ricardo Araújo Pereira dá-se após a sua estreia com Gato Fedorento (2003) na SIC Radical. Em 2008/09 também apresentou Gato Fedorento Esmiúça os Sufrágios.