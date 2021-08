Carlos Vaz Marques vai processar Global Media, dona da TSF

O jornalista Carlos Vaz Marques anunciou na sua página de Facebook a intenção de processar o Global Media Group, detentor da rádio TSF. Num texto em que recorda 32 anos de trabalho na rádio, Carlos Vaz Marques afirma que decidiu "ser tempo de não aceitar mais ofensas à minha honra e dignidade profissional". "A minha relação com o Global Media Group, actual detentor da marca TSF, lamentavelmente terá de ser resolvida em tribunal", afirma.



No seu texto, o jornalista frisa que "os desenvolvimentos recentes são um epifenómeno face ao muito que devo à TSF", para onde foi a convite de Emídio Rangel. "Foi na TSF que encontrei o caldo de cultura único onde viria a formar-me e que guardo como património inigualável de aprendizagem pessoal e profissional."



Carlos Vaz Marques homenageia alguns colegas e descreve ter conhecido o mundo com a rádio: "Fui enviado especial a lugares que de outro modo nunca teria sequer sonhado visitar."