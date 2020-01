Esta sexta-feira, foi anunciado que Ricardo Araújo Pereira e todos os outros elementos do programa Governo Sombra (João Miguel Tavares, Pedro Mexia e Carlos Vaz Marques) irão para a SIC, saindo da TVI. Recorde esta peça da SÁBADO, nos bastidores do governo Sombra, publicada em 2019.A entrada faz-se pelas traseiras da TVI. Passam-se os torniquetes e num corredor sem ninguém surgem várias portas fechadas. Anabela Ventura encaminha-nos para uma delas. À medida que nos aproximamos o ruído torna-se mais intenso: urros, pessoas a saltar, gargalhadas, como se do outro lado estivesse um apartamento de liceais alcoolizados sem os pais em casa."É melhor eu ir à frente", sugere Anabela, apreensiva. A produtora de Gente que Não sabe Estar já viu muita coisa estranha acontecer por trás daquela porta. Nisto, Ricardo Araújo Pereira aparece com estrondo. Está de calções de treino, sapatilhas, T-shirt e um charuto aceso entre os dedos. "Bem-vindos. A primeira coisa que têm de perceber é que nos apanharam no pico do entusiasmo", justifica, virando-se depois para o resto do grupo. "Pessoal, atenção, comportem-se! Está aqui a imprensa!"São exatamente quatro da tarde de domingo. Daí a cinco horas é suposto estar a arrancar o primeiro programa em direto de Gente, especial eleições legislativas. O guião continua em branco, mas isso em vez de causar tensão parece excitar a equipa, composta por oito humoristas escolhidos a dedo por RAP.No meio da barafunda, Ricardo esmiúça o cronograma dos acontecimentos, explica o processo criativo. "Ao longo da semana fomos trocando umas ideias através do Slack, que é uma aplicação que os miúdos descobriram [a maioria dos guionistas são mais novos, com Manuel Cardoso, 25 anos, a destacar-se]. Depois viemos para aqui às 10 da manhã e fomos lançando ideias. Às 16h, sentamo-nos com o editor a cortar vídeos, tirar as gordurinhas. E por fim às 17h um vai para o computador e começa a escrever as ideias que todos vão dando. No fim, ninguém sabe de quem é a piada", diz RAP com a calma de um treinador metódico e disciplinado. Parece simples. Parece tudo sob controlo.São agora 21h18. Estamos na régie, posto de comando de Teotónio Bernardo, 56 anos, realizador do programa. Todos o tratam por Tio. Tio é um veterano da televisão. Acompanha Ricardo Araújo Pereira há 15 anos, desde os tempos da SIC. Esteve também na RTP e antes andou noutros voos, como comissário de bordo da TAP, formação importante para lidar com as acrobacias de RAP e companhia.Há um quarto de hora, Tio estava sereno. RAP enfiava uma calças para ir para o ar e ele desceu aos bastidores para fazer piadas com a Gente, uma calma a toda a prova. "Devíamos arranjar-lhe daqueles fatos que são uma peça só, ele metia lá a cabeça e os braços e pronto", aconselhou. Um quarto de hora era muito tempo para um realizador calejado. Mas agora não. Agora, na régie, Tio está com a adrenalina no máximo. O avião já está no ar, a descolagem é abrupta, vertiginosa, sem rede, sem croma. "Falta o fundo do croma do Cláudio Almeida!", grita para o micro. Ao seu lado, um técnico da régie da TVI desabafa desesperado, abanando a cabeça: "Vocês são todos malucos." O realizador não rebate nem desvia o olhar dos monitores dispostos à sua frente. Está focado, salta da cadeira, parece em transe. "Começámos a contagem decrescente, um minuto e 15 segundos!" Ricardo Araújo Pereira ouve-o no auricular, senta-se, ajeita o nó da gravata, sorriso tenso na cara. ("Estás nervoso?", perguntara-lhe a SÁBADO, nos bastidores. A resposta veio como um estrebucho agudo: "Fodaa-seeee…").Até se chegar a este momento, passaram 12 horas. Os humoristas convivem na mesma sala de 20 metros quadrados desde as 10h da manhã. Para além deles, há ainda "Vilela", editor de imagem, e as produtoras Anabela Ventura e Diana Coelho. Anabela é também agente de RAP e está sossegada a um canto, parecendo guardar-se para crises de ocasião. Conhece bem a mecânica dos humoristas (é também agente de Nuno Markl e Eduardo Madeira), foi aprendendo a geri-los. Pelas 19h, RAP pergunta-lhe se já foi "levantar o dinheiro": vai precisar de notas de 20 euros para uma rábula sobre Assunção Cristas. Anabela responde-lhe: "Ainda não. Estou à espera que me peças mais coisas para tratar de tudo de uma vez."Os problemas vão-se sucedendo (falta a gravata de Cláudio, falta uma bolacha, falta um teleponto), mas neste dia há pouca coisa do foro da produção. São sobretudo sobressaltos no alinhamento. Melhorias. A dada altura, quando os guionistas estão a rever e a cortar vídeos, lembram-se de ilustrar uma peça a gozar com a caldeira comprada recentemente por Rui Rio — feito detalhadamente descrito pelo próprio no debate com o líder do PAN – usando imagens regressivas de degelo no Polo Norte – prova da eficácia ecológica da medida caseira do líder do PSD. A ideia obriga alguém a fazer a montagem, nesse instante. Guilherme Fonseca liga de imediato para uma pessoa a quem apelida de Insónias. Passa o telemóvel a RAP. RAP convence Insónias, desliga a chamada e a turba grita em uníssono: "Génio!" Falta contudo ver o resultado. Embora contrariado, minutos depois Insónias envia as imagens por telemóvel para todos. Cátia Domingues, humorista repescada do Canal Q, responde de imediato, "genial"; e Cláudio louva a "excelente execução". Só Miguel Góis tem opinião diferente. Explica-a em voz alta, para a sala. "Acho que ainda pode ficar melhor. Mas agora vocês disseram que estava genial..." Alguém sugere que deixe ficar assim: "Não digas nada." Miguel hesita, depois volta as costas: "Digo, digo. Pode ficar melhor."Esta confiança mostra como Miguel Góis está confortável na Gente. "Estávamos muito fechados sobre nós os quatro", confessará mais tarde, referindo-se aos Gato Fedorento. É ele quem apanha as pontas soltas, anota as deixas, aperfeiçoa os vídeos, dá contexto às piadas, confirma que todas as "bolachas" (imagens que aparecem no ecrã, no canto superior direito, para ilustrar a peça) entram na ordem certa. Há de explicar àque a alcunha de Mucky, como todos ali o tratam, tem a ver com essa obsessão por fazer as coisas bem. Mucky vem de máquina. "Tem origem no tempo em que jogava snooker de uma forma muito científica", diz.De todos, Miguel Góis é também quem gasta mais tempo a fazer a ponte entre os humoristas e a realização. Talvez por isso seja o que menos para na mesa comunal, um quadrado no centro da sala cheio de Macs portáteis, garrafas de sumo vazias e blocos de apontamentos. Mesa em redor da qual surgem os temas mais díspares. Talvez por isso, Miguel Góis tenha estado mais afastado da polémica do dia: a lancheira.A lancheira é uma das grandes novidades nos bastidores de Gente. No centro da contenda está a guionista Cátia Domingues, 32 anos, expressão desolada contemplando o interior de um Tupperware com creme de curgete. "Isto não sacia." Cátia critica abertamente a opção da produção de acabar com os almoços faustosos de antigamente: precisa de carne, de comida a sério. Cátia é capaz de sugar um pudim como quem dá um penálti num shot de Golden Strike. Cátia é o bruto na sala.Única mulher-humorista presente (Joana Marques não pôde ir), enfrenta com galhardia todos os comportamentos de balneário masculino: flatos, arrotos ou piropos. Os flatos, em particular, são uma constante, sempre da autoria do mesmo elemento e sempre recebidos com bonomia e tolerância pelo grupo. Cátia é quase sempre a primeira a detetar o odor do "chapadão" (nome de código), solta um impropério e foge.Quanto aos piropos não há como lhes escapar. São parte da essência da Gente e vão estar particularmente em foco no programa dessa noite. Uma das apostas é uma peça em que Cátia vai aparecer a explicar o Pornolitics, site inventado para dar ânimo à campanha e aos políticos. "Os nossos políticos estão como os pandas, precisam de um pornozinho para arrebitarem, andam muito murchos, muito moles", explica Ricardo. Cátia dará a cara e o corpo pela missão ("podias ir de biquíni", sugere alguém), fazendo o papel de jornalista marota que explica às massas o conceito da página da Internet.O texto dessa peça é uma demonstração perfeita do método de trabalho da equipa, assente na ideia de caos criativo e do tudo ao molho e fé no Ricardo. Primeiro, gera-se um arrazoado de disparates em que todos intervêm displicentemente ("a dada altura, podias dizer que a tua urna está selada", "e que só será aberta pelo teu namorado"). Depois, RAP vai apanhando do ar o que lhe interessa e recauchutando o material: refaz, acrescenta, encena, tira um "e", põe um "portanto". Daí, passa-se para outro tema qualquer. Pode ser um título do alinhamento do programa, mas também pode ser o resultado do FC Porto com o Portimonense, a passar num dos quatro televisores da sala. As piadas parecem esboroar-se no ar, perdidas, mas, passados uns minutos, quando for hora de redigir o texto para o teleponto, boa parte reaparece, as coisas encaixam. Eis a "urna selada" de Cátia grafada no ecrã do computador, eis Cátia "na sua primeira vez dentro de um site porno", eis RAP a perguntar-lhe se já fez "a contraceção". Eis o humor a acontecer.O processo pode ser lento. Os assuntos laterais por vezes intrometem-se. As lancheiras da discórdia, por exemplo, regressam de hora a hora. São bolsas individuais e foram fornecidas por um serviço de catering com consultoria de nutricionista. Têm tudo para dar energia, vitalidade, rapidez de pensamento. Têm tudo para desagradar a Cátia.Contra ela, está a maioria da equipa, com Guilherme Fonseca à cabeça, também ele figura do Canal Q, grande entusiasta das bolas energéticas de tâmaras e do iogurte sem lactose com chia. RAP, que se transformou num atleta com peitorais definidos à custa da prática diária de kick boxing, patrocina a mudança. "Antigamente, íamos almoçar a um restaurante e enchíamos o bandulho. Mas percebemos que isso não nos estava a fazer bem. Estávamos a engordar. Agora contratámos uma empresa que nos traz almoço e lanche", explica, acrescentando outra qualidade do sistema: "Cada lancheira tem um cartão datilografado com a alcunha da pessoa", regozija-se, mandando uma baforada no charuto.As alcunhas dos oito magníficos são díspares. Exemplos: Guilherme Fonseca é o Micro-Bexigas, "porque está sempre a ir à casa de banho". Cátia é a Chucha-Falangetas, "porque adora chuchar mão de vaca e essas comidas". E Joana Marques é a Mini-Pêga, "porque é pequena e porque é desagradável".E com isto, quando se dá pelo tempo, faltam duas horas para o direto. Às 19h08, só 50% do guião está escrito. O atraso tem o incentivo do patrão. A procrastinação está funda em RAP e é já lendária. Ele assume-a não como um defeito mas como uma estratégia. "Quando não conseguimos resolver um problema devemos adiá-lo", proclama, sentado ao lado de Manuel Cardoso, que tenta avançar na escrita do guião. "Por exemplo, para o programa de hoje não estamos a conseguir resolver a metáfora do autocarro em frente à baliza, em que queremos mostrar como o PS está a jogar à defesa nesta campanha." Solução: "Chutamos essa piada para mais tarde e o nosso subconsciente vai continuando a trabalhar nela."A dificuldade é estabelecer o que é "mais tarde". Pelas 20h, Ricardo toma por fim o lugar de Manuel Cardoso e põe-se aos comandos do computador. Mete o charuto na boca e começa a matraquear o texto furiosamente. Às 21h07 larga tudo. Já não há tempo. Tem de fechar o ficheiro, o mesmo documento que daí a 12 minutos deverá estar a ler através do teleponto, em direto, ao vivo e a cores. Pelo meio, ainda vai ser maquilhado e depois percorrer dois corredores de 100 metros até ao estúdio 3 da TVI.Mal se senta, está tudo preparado para arrancar. "Já vos disse que estou à rasquinha, não já?" O público desata a rir, mas logo se silencia. Na régie, Tio vai repetindo indicações, contagens decrescentes, ângulos de câmara. "Panorâmicas", "Zoom", "Põe-no mais para a esquerda". Ao seu lado, a assistente de realização indica "entradas e saídas" de imagens para ilustrar o que RAP vai dizendo. Chama-se Vânia e é outra máquina e também parece amar o perigo. "A 30 segundos de começarmos ainda me faltava receber um vídeo", comenta com RAP, no fim, mais como uma surfista a relatar uma manobra de risco no mar da Nazaré do que como um lamento. Ricardo responde-lhe: "Ainda tiveram 30 segundos de papo para o ar."Depois de tirar dezenas de fotos com a assistência, o humorista dirige-se aos colegas que assistem de pé no estúdio. "A sala é muito fria", queixa-se, referindo-se ao público, logo corrigindo: "Mas a culpa é minha, que não a aqueci. E depois enganei-me ali uma ou duas vezes a ler o teleponto", analisa, aparentemente indiferente aos elogios de Guilherme e Cláudio. RAP tem a noção de que lhes falta distância para uma avaliação objetiva; o risómetro do público é mais rigoroso e ele acha que o público nem sempre riu de forma esfuziante.Resta saber a opinião de alguém de fora, alguém autorizado. "E a Joana Marques, alguém sabe se ela viu? O que é que achou?", pergunta, já nos bastidores, preocupado. Nas palavras de RAP, Joana é "uma rabugenta de 80 anos presa no corpo de uma rapariga de 30. É muito engraçado porque é preciso coragem para ser tão impertinente com aquele tamanho". Mas agora é ela que o mestre quer ouvir.Na altura, Joana Marques ainda não tinha visto o programa. Mas no dia seguinte, questionada por email pela, haveria de dar a sua opinião e justificar a preocupação de RAP. "Acho que correu muito bem e, pelo resul- tado final, vejo que foi trabalho- so (...). Escolhi um bom dia para faltar", comentaria, rematando. "É sempre boa a sensação de poder ver o programa como um espectador normal e não como uma pessoa exausta para quem já nada daquilo faz sentido ou tem piada, que é a sensação que muitas vezes temos. Se calhar vou aproveitar e ficar o resto do mês em casa."