Do espectáculo de stand-up num vão de escada do CCB aos milhares que os receberam como a uma banda de rock ‘n’ roll no festival Sudoeste – as melhores e menos conhecidas histórias dos Gato Fedorento, contadas pelos próprios.

Se alguém lhes disser que estão nostálgicos talvez se riam, mas José Diogo Quintela, Ricardo Araújo Pereira, Tiago Dores e Miguel Góis entraram na história do humor português há 15 anos – e o tempo, quando bem passado, paga-se com saudades. Numa conversa que durou mais de uma hora, os humoristas desfiaram as suas melhores histórias de bastidores, falaram sobre os maiores desafios que encontraram (como o momento em que tiveram de dizer que não a um programa de televisão) e projectaram o futuro (enquanto houver eleições para comentar, eles vão continuar). Afastados da televisão, estão a planear virar-se para a Internet (ver caixa). O YouTube que se prepare: eles sabem ganhar 15 a zero.



Então...

Ricardo Araújo Pereira (RAP): Não sei se é tarde para dizer isto mas nós não temos grande coisa para dizer...

Vamos ver. Abril de 2003. De que é que se lembram desse mês?

RAP: Havia dois blogues de que gostávamos imenso – o Coluna Infame e o Blogue de Esquerda – e o Zé Diogo, que era um jovem…

Miguel Góis (MG): Curiosamente ainda é o mais jovem…

José Diogo Quintela (ZDQ): Sou muito consistente em ser o mais novo.

RAP: Disse "a gente devia inventar um blogue".

ZDQ: É curioso que hoje blogue é uma coisa de velho.

Tiago Dores (TD): É vintage.

ZDQ: Era para termos um sítio onde pôr os textos que não tínhamos onde pôr.

RAP: E precisávamos de um nome. Como não fazíamos ideia de que isto se ia tornar no que tornou achámos que Gato Fedorento era boa ideia. [Risos]



O blogue ainda está no ciberespaço, em gatofedorento.blogspot.pt, com a última entrada, assinada por Miguel Góis, a revelar que o humorista se entristece com as directas do PSD, acontecimento que acompanhava com pipocas, saudoso de quando Santana Lopes tomava a palavra. Podia ser de Janeiro de 2018, mas faz 11 anos a 27 de Setembro: é de 2007. Uma versão em papel lançada em 2005, com mais de 300 páginas, imprime algumas crónicas publicadas entre Abril de 2003 e Abril de 2005 deste blogue que, no fundo, é uma análise cómico -trágica dos acontecimentos da história recente do País.



Na vossa chegada à televisão o Alvim acabou por ser um Júlio Isidro para vocês.

ZDQ: Como assim?! [Risos]

RAP: Mas é verdade…

ZDQ: Mas agora liga-se ao que o Alvim diz?! [Risos]

RAP: A cronologia completa é esta: o blogue começou e uma amiga minha chamada Inês Correia, colega da universidade, trabalhava (e ainda trabalha) no CCB. Havia lá um vão de escada chamado Espaço 7 às 9 que ela precisava de encher. Disse-me: "Tu fazes stand-up?" E eu disse "isso é para quando?" e disse que ia. O ZD também quis ir, eles não.

ZDQ: Eu tive medo que aquilo corresse bem e não queria que ele fosse o único a quem corresse bem. Mas isso é 2002, é pré-blogue.

RAP: É? Bom, a sala estava cheiíssima porque o Zé Diogo tinha chamado os amigos todos e estava lá aquele programa da tarde da SIC, o Fama Show.

Estava lá por vocês?

ZDQ: Foi exactamente esse o espanto que sentimos na altura. [Risos]

RAP: E no fim do espectáculo tivemos três convites. O primeiro foi para entrar no Natal dos Hospitais da RTP, coisa que fizemos: os dois vestidos de velhos, entrávamos no ar para comentar de hora a hora. Depois o Nilton estava lá, ia gravar o primeiro DVD no Teatro Maria Matos dali a um mês e convidou-nos para fazermos a primeira parte dele. Aceitámos e depois fomos ao Cabaret da Coxa e dissemos que o Nilton ia fazer a nossa segunda parte – ele adorou. O terceiro convite foi do Markl, que me ligou passados uns dias – tinha mostrado a cassete ao Alvim e disse-me que iam fazer o Um Perfeito Anormal e que queriam que fizéssemos lá uma coisa…



Um Perfeito Anormal juntou Fernando Alvim e Nuno Markl na SIC Radical todas as quartas, sextas e domingos às 23h. Durante uma hora, a dupla entrevistou figuras inusitadas – como o João Catatau, autor dos livros de código da estrada, ou o dono de uma vaca que dava vinho em vez de leite – e, pelo meio, Ricardo Araújo Pereira e José Diogo Quintela faziam stand-up. Um perfeito anormal "aproveita a propaganda de forma inovadora e propaga a mensagem que gera o riso inevitável sem, no entanto, entrar na piada fácil ou na busca de saídas no terreno da alarvidade", lia-se no site da estação de Carnaxide a propósito do programa.



Nessa altura faziam as coisas ainda de forma irresponsável ou a ideia já era lançar a semente do que viria a acontecer?

RAP: Eu contesto o uso da expressão "nessa altura" porque isto sempre foi irresponsável…

MG: Nós sempre escrevemos textos para outros actores e muitos desses textos eram encomendas, então, precisávamos de um espaço onde pudéssemos escrever o que queríamos mesmo escrever.

ZDQ: Quando fizemos o blogue não sabíamos quem nos ia ler, avançámos porque achámos giro. Começámos a pôr lá os textos que não cabiam nos programas do Herman José, no Programa da Maria, nos textos que escrevíamos para os jornais. Depois, a seguir ao Um Perfeito Anormal, o Francisco Penim, que está aqui e era director da SIC Radical, convidou-nos para fazermos um programa de sketches a que nós chamámos Gato Fedorento.

RAP: Aí o Tiago Dores e o Miguel Góis perceberam…

TD: Salvando o projecto…

MG: Percebemos que eles não iam a lado nenhum.

RAP: Mesmo aí, só para assinalar a sucessão de acasos e sorte, num dos primeiros dias de gravação…

TD: É preciso dizer, desculpa, Ricardo, que nós ponderámos convidar pessoas para gravarem os nossos textos.

ZDQ: Actores mesmo.

RAP: Mas não tínhamos dinheiro.

TD: Queríamos fazer os nossos textos tal e qual como os escrevíamos.

E não foi precisa alguma vaidade?

RAP: Sim, também. A ideia de passarmos de pessoas cuja profissão é uma profissão de bastidores para irmos para o palco… é claro que uma das razões – e não é a menor – é a vaidade.

TD: Quer dizer, não antecipámos que as coisas acontecessem assim. Íamos fazer um programa num canal de cabo que seria visto por 10 mil pessoas por semana.

ZDQ: Estando a maioria delas ganzada.

RAP: É aí que entra a sorte também. Há um dia em que estamos com o nosso realizador, Teotónio Bernardo, e ele diz ao Penim "olha, fizemos isto hoje".



Mostrámos-lhe aquilo e um dos sketches que tínhamos gravado era eu à frente de um portão verde a falar durante um minuto e meio sem dizer nada ("chego lá de baixo, dizem-me ‘não sei quê’, venho lá de cima dizem-me ‘não sei quê’, parece que não, em que é que ficamos? Ah e tal não.") E o Penim achou graça àquilo e disse que ia pôr aquilo como separador da estação. Volta e meia no intervalo dos programas aparecia aquilo como se fosse um jingle da SIC Radical. E de repente toda a gente nos dizia aquilo na rua.



Aí perceberam que estavam a chegar às pessoas?

RAP: Isso foi o início. Houve um fenómeno bizarro: um canal que tinha um alcance de 10 mil espectadores tinha feito com que em seis meses nós passássemos de ninguém nos conhecer para cada pessoa nos gritar a sua coisa na rua: "Falam, falam", "O que tu queres sei eu", "15 a zero". Toda a gente nos gritava uma coisa diferente.

TD: Aí percebemos a Internet, percebemos que as pessoas andavam a partilhar…

RAP: Não havia ainda redes sociais, não havia YouTube, mas havia piratas informáticos que gravavam aquilo e enviavam por email uns aos outros.

Também havia uma característica do vosso humor que era o facto de as pessoas poderem mimetizá-lo…

TD: Era possível fazer muito melhor.

Eventualmente terão transformado alguns miúdos nas estrelas dos grupos de amigos…

TD: Se salvámos alguém de levar um enxerto de porrada de um bully por causa disso…

ZDQ: Ou sacar uma miúda…

Nessa altura, quando as pessoas começaram a repetir os vossos sketches, de alguma maneira isso provou que o vosso humor fazia falta ao País…

RAP: Ah, sim, sim [risos].

TD: Finalmente ficou demonstrado. [Risos]

Naquela altura aquele tipo de humor não se fazia. Há gerações que sabem frases do Herman, mas depois disso…

RAP: Por isso é que o fenómeno foi muito estranho. O Tal Canal, que de facto o País inteiro conhece, apareceu numa altura em que havia dois canais, um dos quais tinha transmissão durante metade do dia. Portanto, ver televisão significava ver aquilo. Aqui era um entre muitos canais, com um alcance de 10 mil espectadores, e as pessoas chamavam-nos na rua. Acho que nos apercebemos disso quando fizemos o DVD.

TD: Houve essa sorte também: as pessoas compravam DVDs naquela altura.

RAP: Fomos a uma reunião com o Penim e ele queria fazer um episódio especial inédito e a gente disse que queria pôr a série toda. Ele disse que sim mas disse "não se entusiasmem porque os DVDs não vendem como os livros". Ele dizia que o recorde de vendas de DVDs era do Fernando Rocha, que tinha vendido 15 mil e o Herman tinha vendido 10 mil. Disse: se nós vendermos 5 mil é óptimo. Saímos de lá todos fanfarrões a dizer "eh pá, a gente se calhar também vende 15 mil". Vendemos 65 mil. Os senhores que põem aquele selo legal ficaram com as falangetas assadas.

TD: Alguns reformaram-se.

RAP: E só foi possível aquilo vender 65 mil exemplares porque aquilo que nós fazíamos na SIC Radical era partilhado por outros meios que não a SIC Radical. Só assim é que se podia extravasar o número de espectadores da SIC Radical.



O DVD Gato Fedorento série Fonseca é lançado a 15 de Novembro de 2004, bem a tempo das prendas de Natal. A 14 de Janeiro, dois meses depois, tinha vendido um número -recorde de 51 mil exemplares, tornando -se o DVD de um programa de televisão português mais vendido de sempre. Por essa altura, o quarteto andava em digressão pelo País – tendo esgotado, no primeiro fim -de -semana de Janeiro, o Coliseu do Porto.



Isso prova a teoria de que faziam falta ao País…

TD: Foi um conjunto de acasos…

ZDQ: É possível que naquele ano não houvesse grandes presentes de Natal.

TD: O Paulo Coelho não publicou nenhum livro…

RAP: É uma sucessão de acasos com sorte: na Internet ter havido pessoas que decidiram pôr aquilo a circular, é sorte; o Penim ter dito que ia pôr aquele sketch como jingle da estação é sorte…

TD: Termos feito um DVD numa altura em que ainda se vendiam DVDs...

A partir desse DVD vocês fizeram espectáculos ao vivo. Foi um regresso ao stand-up?

TD: Não foi porque stand-up eu nunca faria na vida.

RAP: Por estares sozinho?

TD: Nem pensar…

RAP: Isso foi engraçado. Nós precisamos sempre de alguém que tome conta de nós. Essa pessoa nessa altura foi a Sónia Aragão, que sabia o que era estar no palco, sabia o que era teatro e o que era encenar. E ela tinha de nos aturar e dizer "bom, o que vamos fazer é" quando o Zé Diogo já estava a fazer uma corrida de cadeira de rodas com o Miguel.

TD: Nós achamos óptimo escrever um sketch, imaginá -lo e depois gravá-lo mas para nós o trabalho termina aí…

MG: E mesmo gravá-lo já está no limite. Representá-lo 30 vezes, como nós não somos actores, não nos dá grande motivação.

TD: Mas ficou tão bem encenado que o nosso espectáculo começava com um falso arranque que não foi invenção nossa mas necessidade…

ZDQ: Foi génio.

TD: Nós começávamos o espectáculo os quatro alinhados em palco, numa cantoria muito parva, e quando abrem as cortinas nós olhamos para o lado e só estamos três.

RAP: O Zé Diogo estava ainda a pentear-se. A diva estava a pentear-se.

MG: Na estreia das estreias.

ZDQ: Ia aparecer despenteado?!

TD: Nós tivemos de fugir. Abriram as cortinas e fecharam outra vez.

RAP: As pessoas riram-se por razões que desconhecemos… e quando o Zé Diogo voltou o pano voltou a abrir -se e já estávamos os quatro. Como as pessoas se riram nós começámos a fazer isso sempre.

Alguma história engraçada – como brancas – nesses espectáculos?

MG: O Ricardo magoou-se uma vez em Guimarães no Pavilhão Multiusos. Escorregou e caiu, sem querer – e aí não se magoou. Depois quis brincar com o assunto e quis cair e quando caiu de propósito é que se magoou.

RAP: Eu acho que brancas não havia porque nós já sabíamos aquilo de cor, como se fossem canções, não é?

MG: Até o público…

TD: Chega uma altura em que uma pessoa está a dizer o texto e a pensar noutras coisas.

MG: Isso do público aconteceu no Sudoeste.



Pela primeira vez, uma edição do festival que ocupa anualmente a Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, no início de Agosto, abriu-se ao humor. O quarteto estreou-se em palco a 4 de Agosto de 2005, no mesmo sítio onde viriam a actuar os LCD Soundsystem, Hot Chip, The Kills ou Devendra Banhart. "Pela primeira vez em Paredes de Cou…", brincaram – sem saber que Ricardo Araújo Pereira viria a ocupar uma década depois o palco que está nas margens do rio Coura com a gravação ao vivo de Governo Sombra (programa semanal da TVI e da TSF que o junta a Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Carlos Vaz Marques). No Sudoeste, a plateia aclamou-os como se fossem uma banda de rock ‘n’ roll com "milhares de pessoas rendidas às suas obras", escrevia o Público, para, logo a seguir, realçar que o ritmo só quebrava por culpa de dificuldades técnicas: "A voz de Quintela por vezes desaparecia" e a acção "foi repetidamente interrompida para mudanças de adereços".



RAP: Pensámos fazer o "Falam, Falam", o gajo de Alfama e o anão Roberto. A gente chega e o público está a dizer ao mesmo tempo que nós…

TD: Oito mil ou 10 mil pessoas…

MG: Como se fosse uma música…

ZDQ: Isso era quando o Sudoeste tinha bons cartazes. TD: Tentámos gritar, era impossível. Foi lamentável.

RAP: Ah, mas durante os espectáculos havia coisas giras. Por exemplo, o ZDQ tinha na altura mais 50 quilos. Perdeu uma pessoa entre esse momento e este. E suava que nem um porco. Suou tanto uma vez em Coimbra que fez curto-circuito no microfone…

TD: Contrapartida: o fundo das costas está depiladinho.

Nessa altura viajavam juntos pelo País todo. Descobriram que os sketches chegavam a todo o lado...

RAP: Sim. É possível que o Miguel já tenha esquecido, mas é boa altura para lembrar: quando começámos a fazer a tournée, pensámos ir a capitais de distrito. E o Miguel disse: "Eh pá, capitais de distrito? Não é melhor sítios onde haja pólos universitários? Eu sei lá se gostam de nós em Castelo Branco!" Como se houvesse um fenómeno climático que fizesse com que as pessoas de Castelo Branco não gostassem de nós… Como se em Castelo Branco as pessoas dissessem "O que é isto?... Não…"

Nunca vos aconteceu não terem público...

RAP: Nunca. Então, a gente fez 9 vezes o Tivoli, depois fizemos duas vezes o Coliseu do Porto. Fizemos o Pavilhão Multiusos em Guimarães duas noites...

ZDQ: Em Loulé também foram três mil pessoas.

Quando foram para a RTP sentiram uma mudança no alcance do vosso trabalho? De repente eram vistos por outras gerações, em canal aberto...

TD: A ideia de quem nos convidou era um bocado essa.

E isso comprometeu-vos de alguma maneira?

TD: De maneira alguma.

ZDQ: Tínhamos mais dinheiro de produção, o que nos permitia fazer mais, sketches diferentes.

TD: A ideia do Nuno Santos e do Luís Marques era que nós fossemos fazer o mesmo tipo de coisa que fazíamos antes.

MG: Só sentimos quando fizemos um programa sobre actualidade, o Diz que é uma Espécie de Magazine.

Com a política fazem o pleno dos canais de televisão. O que é que encontraram de diferente nos três?

RAP: Num certo sentido os canais são três letras, não é? Só há uma altura em que as coisas passam a ser diferentes, que é quando fazemos o programa das eleições. Aí nota-se qualquer coisa porque há uma interacção com a redacção. Daí creio que temos só boas recordações e agradecimentos a fazer, quer à redacção da TVI quer à redacção da SIC.

ZDQ: Sempre fomos muito bem recebidos e acarinhados. Mesmo na RTP, onde não fizemos esse programa mas fizemos os Tesourinhos Deprimentes, íamos para os arquivos chatear pessoas que estavam a fazer um trabalho sério e nós a pedirmos aquela cassete e a outra.

TD: Mesmo no tempo da SIC Radical a SIC cedia-nos o estúdio ao domingo à noite e nós abusávamos da boa vontade de quem estava ali a fazer o Jornal da Noite para nos deixar filmar os sketches.

RAP: Só para dar um exemplo: na TVI tínhamos lá um gabinetezinho para não incomodar. Uma jornalista chamada Paula Costa Simões uma vez chegou lá e disse: "Hoje, durante a campanha eleitoral, uma senhora de cor -de -rosa esteve 15 minutos a falar com o Pedro Passos Coelho a chateá-lo. Em princípio é uma coisa de que vocês vão gostar. Nós só vamos usar 20 segundos mas tomem lá 15 minutos de brutos de uma senhora a chatear o primeiro -ministro." Claro que nós fizemos três programas com aquilo.



Envolveram-se com a política algumas vezes. Na primeira, em Abril de 2007, colocaram um cartaz na rotunda do Marquês de Pombal, em Lisboa, que gozava com um outro, do PNR. Em 2009, já na televisão, fizeram na SIC Gato Fedorento Esmiuça os Sufrágios, magazine ao jeito The Daily Show em que entrevistaram políticos nacionais como José Sócrates, Manuela Ferreira Leite, Marcelo Rebelo de Sousa, Manuel Alegre, Nuno Melo, Joana Amaral Dias, Maria José Nogueira Pinto e Manuel Pinho. Em 2015 repetiram o modelo, mas na TVI, alcançando o pleno das televisões generalistas. Com Isso é Tudo Muito Bonito, Mas ocuparam o Jornal das 8 e entrevistaram Mariana Mortágua, Jerónimo de Sousa, António Costa, Catarina Martins, Marcelo Rebelo de Sousa e Francisco Louçã.



Falaram aí dos Tesourinhos Deprimentes. Acham que provaram que o bullying pode ter graça?

[Risos] TD: Na altura já havia bullying?

MG: Nós fizemos uma tentativa de apaziguamento, convidando todas aquelas pessoas para um espectáculo ao vivo na Aula Magna.

ZDQ: Mas houve uns em que fomos um bocadinho cruéis. Lembro-me da Rita Salema. Nem foi por ela, foi pela filha, que não levou aquilo a bem, e percebe-se…

RAP: Mas eu acho que há uma coisa que salva aquilo, que faz com que não seja exactamente bullying: é que aquilo não é feito agora, há uma distância às vezes de 20 anos entre aquelas imagens e o momento em que a gente está a fazer pouco das imagens. Não estamos a fazer pouco daquela pessoa mas da época. Uma das coisas que os Tesourinhos Deprimentes tinham era aquela reacção "olha o que ele tem vestido". Não era culpa da pessoa, era culpa dos anos 80.

Nesses anos em que não estiveram a fazer humor houve momentos em que tenham pensado que tinham alguma coisa para dizer?

RAP: Houve um momento, em 2011, em que voltámos a ser intensamente convidados para fazer um programa, mas houve qualquer coisa ali que nos pareceu que tornava tóxico o ambiente político. Não nos pareceu que houvesse ambiente para: "Senhor primeiro-ministro, sente -se. Então isto da bancarrota?" Não nos pareceu.

ZDQ: E mais egoisticamente tínhamos ainda a memória da empreitada que aquilo tinha sido em 2009.

O que perderam com a idade?

RAP: Flexibilidade. O ZDQ perdeu flexibilidade. Não, acho que tenhamos perdido o que toda a gente perde com a idade. Ganham-se algumas que às vezes não compensam o que se perde. Ganha-se paciência, talvez. Alguma experiência. Mas não compensa.

ZDQ: Perdemos inocência. [Risos]

ZDQ: Ganhámos paciência. Há 10 anos estaríamos tanto tempo numa entrevista sossegados e sem nos portarmos mal?

RAP: Não, mas esta é especial porque é por causa de uma efeméride que íamos deixar passar.

MG: Nós dissemos que só soubemos do aniversário por causa da SÁBADO?

RAP: Uma das coisas que perdemos – e que se calhar nunca tivemos muito – foi a vontade de fazer programas. Nós sempre fomos dos bastidores… sempre nos divertimos muito a escrever. Estar à espera que a luz seja boa, que a câmara esteja bem, que o bigode… essa parte é muito penosa. Não deixa saudades.

MG: E também aquela coisa que acontecia quando no fim dos programas a direcção se lembrava de nos pôr num directo de meia hora.

Para terminar: as vossas famílias ainda vos acham graça?

ZDQ e TD: Ainda?...

ZDQ: Os miúdos fazem "ah, ah, isso é humor, não é?"

RAP: Porque não é parecido com o que os youtubers fazem.

MG: Na medida em que eu não sou um youtuber os meus filhos não me acham graça nenhuma.

RAP: Eu sinto que a minha comédia é muito imatura para as minhas filhas. Sinto que elas estão à espera de alguma coisa mais sofisticada. Mas a minha coroa de glória, talvez o momento alto da minha vida, foi uma vez que a minha mulher foi jantar fora com as amigas (diz ela) e eu fiquei sozinho com as miúdas. Então, estávamos a jantar e eu disse uma coisa de que infelizmente já não me lembro e a minha filha mais velha borrifou tudo com a água que tinha na boca e a mais nova fez um bocadinho de chichi. Esse momento em que eu faço com que duas meninas expulsem líquido, cada uma pela sua extremidade, não me lembro de ter feito alguma coisa mais valiosa que isso...



Artigo originalmente publicado na edição n.º 724, de 15 de Março de 2018.