“Desde que me lembro de ser pequenina que o meu sonho era ir à Eurovisão”

Foi no Festival da Canção que os holofotes se apontaram para Elisa. Com "Medo de Sentir", a cantora madeirense de 21 anos ganhou passagem direta para Roterdão, para representar Portugal na Eurovisão, mas a pandemia trocou-lhe as voltas. Agora, a reerguer-se da montanha russa de sentimentos dos últimos meses, Elisa surge com "Coração", o single que parte de um poema seu e que antevê um próximo bouquet de canções "genuínas", como a própria confessa em entrevista à SÁBADO.

Este teu novo single, "Coração", parte de um poema teu. Sempre gostaste de escrever?

Quando aprendi a ler e a escrever, escrevia imenso, lia tudo! Roubava os livros do quarto do meu irmão para aprender palavras complicadas. Gostava muito de criar histórias, mas nunca tive coragem de as mostrar a ninguém. Achava sempre que não eram boas o suficiente, não queria levar com o criticismo. Depois, quando vim para Lisboa em 2018, antes de entrar na Escola Superior de Música, que é onde estou agora, fui para a Faculdade de Letras, para o curso de Estudos Artísticos, que me deu imensa inspiração. Andava sempre a ver filmes, a ler muitas obras e então o bichinho da escrita voltou em força. Lembro-me de um dia estar numa aula de inglês e, do nada, aparecer-me a ideia de escrever algo sobre o coração. A maior parte das músicas que falam sobre o coração não lhe dão uma personalidade e eu achei piada a isso. Por acaso nesse dia tinha uma live session com o António LEFT, que foi o coprodutor do tema, e ele achou imensa piada ao poema e começou logo a tocar uns acordes.

Nessa altura não tiveste medo de lhe mostrar o poema?

Não, porque o António é uma pessoa que deixa toda a gente muito à vontade. É basicamente como se fosse um psicólogo [risos]. Então não tive medo. Também se ele não gostasse do poema não havia problema, fazíamos outra coisa. Mas até foi uma sessão de escrita e de composição muito rápida e em duas horas já tínhamos o tema praticamente feito, só faltava a parte da produção.

Imaginavas musicar este poema quando o escreveste?

Por acaso não. Quando estava a escrevê-lo era apenas para deixar a inspiração fluir, só queria mesmo escrever por prazer.

O que é que "Coração" deixa adivinhar do teu primeiro álbum que está a ser preparado?

Eu acho que sou uma pessoa muito genuína, gosto de cantar coisas que tenham a ver comigo e com as minhas experiências. Não consigo cantar algo em que não acredite. Por isso, o meu álbum toca em pontos que são importantes para mim ou que têm uma relação comigo. Genuíno é a palavra que fará mais sentido em ligar ao álbum.

Ganhaste o Festival da Canção com "Medo de Sentir", mas a pandemia tirou-te a oportunidade de ires representar Portugal à Eurovisão, em maio. Ficaste desiludida? Como é que reagiste a este contratempo?

Não foi bem ter ficado desiludida. Eu acredito que as coisas acontecem por uma razão, não há nada que aconteça em vão. Tudo tem um significado. Por isso, entendi a decisão da Eurovisão ter sido cancelada este ano, foi o mais correto a fazer. Depois soube que iria ser escolhido outro representante para 2021, algo para o qual já estava preparada. Não fiquei assim tão mal, mas obviamente fiquei um pouco triste, também como fã da Eurovisão. Desde que me lembro de ser pequenina que o meu sonho era ir à Eurovisão. Mas como as coisas aconteceram todas tão rapidamente – ganhei o Festival da Canção e logo na semana seguinte já estávamos todos em casa – fiquei, ao mesmo tempo, super feliz por ter ganho o festival. Uma coisa sobrepôs-se à outra. Só mais tarde, em maio, é que comecei a ficar um pouco melancólica, mas isso passou-me muito rápido.





A pandemia veio alterar os teus objetivos, o teu processo criativo?

Ao início – porque as coisas estavam a acontecer todas ao mesmo tempo – até agradeci pela pausa, só para descansar um pouco. Pensava que em duas semanas já estava tudo acabado. A partir dessas duas semanas comecei a ficar muito desmotivada e entrei numa espiral depressiva. Não tinha inspiração nenhuma, não conseguia criar. Mais tarde é que comecei a pegar na caneta para escrever, comecei a pintar, que é algo que eu gosto muito e que é terapêutico para mim, e comecei também a tentar fazer coisas novas, como por exemplo tricotar.

Não te viraste também para o pão?

Não fiz pão, porque não sou muito virada para a cozinha. Gosto mais de comer do que fazer [risos]. Mas tive um misto de emoções. Sinceramente, ainda estou a recuperar do confinamento – e não falo só por mim, falo também por amigos que são músicos ou artistas. Senti que todos fomos um pouco abaixo. Estávamos em casa e não havia nada para fazer, não havia concertos para preparar e começamo-nos a perder um pouco. Foi uma espiral depressiva. Quando o verão veio e eu fui para a Madeira ter com a minha família e com os meus amigos, aí melhorei um pouco, mas ainda estou a tentar erguer-me.

Como foi reencontrar a tua família e os teus amigos depois de teres ganho o Festival da Canção?

Foi muito bom. Eu sou da Ponta do Sol, que é uma vila pequenina, e então conheço toda a gente e toda a gente me conhece. Foi tudo muito descontraído e as pessoas sempre foram muito simpáticas comigo, por isso não houve nenhuma mudança radical.

Quais são as tuas influências musicais?

Eu sempre estive ligada à música, porque os meus pais gostam muito de música. O meu pai, que tocou em conjuntos, tocava muito as músicas dos anos 70, 80. Desde pequenina que sou muito ligada aos clássicos do rock. Os Beatles, para mim, estão noutro nível, não há comparação, mas também ouvia os Queen, os Creedle, os Pink Floyd. A minha mãe, quando era mais nova, tocava órgão e tem um ouvido incrível! Consegue sacar músicas de ouvido que é uma cena parva [risos]. Por isso, foram os meus pais que me trouxeram para a música. Depois com 17 anos comecei a ouvir muito jazz: Ella Fitzgerald, Chet Baker, Miles Davis, enfim, os grandes. Mas também gosto imenso de música portuguesa: gosto muito das músicas da Luísa e do Salvador Sobral, do Zeca Afonso, de fado, como a Amália, mas também de fadistas atuais. A Carminho para mim é "wow". A Gisela João também. Vou do oito ao oitenta, gosto de tudo um pouco e tento sempre ir buscar inspiração nas melhores coisas que os estilos têm.

Como está a tua agenda de espetáculos para os próximos tempos?

Ainda está tudo a ser preparado com cautela. Felizmente ou infelizmente – não sei muito bem – ainda estamos todos a começar outra vez, passo a passo, muito devagar. Ainda não tenho nada agendado. Tive um concerto na Madeira, no início de setembro, o primeiro que tive com temas originais e em nome próprio, e foi muito bom, porque foi na minha terra natal.