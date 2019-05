"Sou a ídola de alguém? Digam nos comentários", "Gostam mais de me ver de cabelo curto ou comprido" ou "Digam a percentagem que têm de bateria no telemóvel e é a probabilidade de me conhecerem". Estas são algumas das formas como Madalena Moura, de 14 anos, interage com os seus mais de 13 mil seguidores seguidores no Tik Tok.





Não tem um conceito definido para os seus vídeos, é o que surge na altura, mas por norma são playbacks das músicas mais populares, como as de Ariana Grande ou Justin Bieber. E os cenários dos vídeos vão mudando: tanto filma no quarto, no carro e na entrada do prédio onde vive, em Lisboa, como na Disneyland e junto à Torre Eiffel, em Paris.O Tik Tok é a aplicação mais descarregada na Apple Store, à frente do Instagram, do WhatsApp ou do Facebook, tem mais de 500 milhões de utilizadores ativos e atrai sobretudo adolescentes entre os 14 e os 18 anos. Se tem mais de 25 anos é provável que não saiba que esta aplicação existe.

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 9 de Maio de 2019.